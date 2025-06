Prešovský samosprávny kraj opravil most pred Ďačovom za 356-tisíc eur

Prešovský samosprávny kraj (PSK) finišuje s prácami na rekonštrukcii 64-ročného mosta pred obcou Ďačov (okres Sabinov), ktoré dozoruje jeho Správa a údržba ciest (SÚC ) PSK. Súčasťou cestného projektu financovaného z rozpočtu prešovskej krajskej samosprávy je aj modernizácia priľahlých úsekov cesty tretej triedy. Kraj tu celkovo preinvestuje 356-tisíc eur.

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, most ponad miestny potok a prevádzajúci cestu III/3191 bol klasifikovaný v piatom stavebno-technickom stupni ako zlý. Z toho dôvodu sa SÚC PSK pustil do jeho komplexnej revitalizácie so zámerom vybudovať tu nový jednopoľový mostný objekt s rozpätím 9,7 metra.

„V rámci zrealizovaných prác na mostnom objekte pred Ďačovom sa najprv vybúrala jeho pôvodná nosná konštrukcia, opory a krídla. Zároveň sa vystavala nová nosná konštrukcia mosta s využitím predpätých tyčových prefabrikátov. Nasledovali práce na realizácii prechodových oblastí a osadzovaní ríms,“ konkretizovala Jeleňová.

Neskôr sa upravovali svahy potoka, ktoré sa obložili lomovým kameňom. Aktuálne poslednou etapou je úprava brehu potoka pod objektom. Samotný projekt okrem opravy mosta priniesol aj rekonštrukciu priľahlých úsekov miestnej cesty tretej triedy, ktorú zmodernizovali v dĺžke 70 metrov. „Rekonštrukcia mosta v intraviláne obce Ďačov priniesla zlepšenie jeho stavebno-technického stavu, predĺženie životnosti, ale aj zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy v úseku,“ skonštatovala krajská hovorkyňa.