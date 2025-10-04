Cesty, chodníky aj parkoviská prejdú obnovou. Michalovce spustili jeden z najväčších projektov posledných rokov

V Michalovciach odštartovala rozsiahla rekonštrukcia komunikácií. Ako mesto informovalo, pokračuje v modernizácii dopravnej infraštruktúry, počas dvoch rokov plánuje zrealizovať rozsiahle rekonštrukcie ciest, chodníkov a spevnených plôch za približne tri milióny eur.
„Cieľom je zvýšiť bezpečnosť, komfort a kvalitu života obyvateľov mesta,“ uvádza samospráva. V tomto roku sa najväčší rozsah prác začne na Okružnej ulici. Modernizáciou tam prejdú cesty aj zastávkove niky. „Súčasťou je aj úprava vstupov na priechody pre chodcov a obnova chodníkov po oboch stranách,“ uviedlo ďalej mesto s tým, že naplánované sú aj opravy a rekonštrukcie viacerých ulíc.
Najrozsiahlejšie práce sa začnú na Okružnej ulici
Na Tehliarskej ulici by mali byť odstránené zvlnené úseky, Viniansku cestu zas čaká oprava chodníka od mosta po Športovú ulicu. Práce budú realizované aj na časti Krásnovskej ulice, na ul. Kpt. Nálepku zas opravia vybrané časti po oboch stranách. Ďalšie chodníky opravia ešte v tomto roku na Užhorodskej ulici, konkrétne pôjde o chodník popred bytové domy, taktiež na ulici T. J. Moussona sa opravy dočká chodník po ľavej strane popri základnej škole a práce prebehnú aj na chodníku od Námestia slobody, popri VšZP, po ulicu Prof. Hlaváča.
„V roku 2026 sa zameriame najmä na obnovu ciest a spevnených plôch vrátane parkovísk a vnútroblokov,“ uviedla samospráva. Ako priblížila, medzi najvýznamnejšie investície patria ulica Prof. Hlaváča, kde sa práce budú týkať aj vodorovného dopravného značenia, taktiež parkovisko vo vnútroblok č. 2 za OC DODO, ale aj betónové plochy (ihriská) medzi ulicami Krymská a Moskovská, a tiež Moskovská a Užhorodská.
Mesto investuje aj do ďalších významných úsekov
Za ďalšie významné investície označilo mesto opravy na Vajanského ulici, konkrétne v úseku od ulice T. J. Moussona po ulicu Agátovú, taktiež práce na Zvončekovej ulici, a to vrátane parkoviska, aj na Širokej ulici, od ulice P. Horova po ulicu V. Clementisa.
Samospráva investuje aj do prác na Topolianskej, konkrétne od mosta po Potraviny Paťo. V rámci rekonštrukcie chodníkov taktiež budú realizované spojovacie trasy od Hurbanovho nábrežia, a to po Kutuzovovu ulicu, ulicu Čsl. armády a Koceľovu ulicu. Rekonštrukcie sa dotknú aj ulice Prof. Hlaváča, popri obchodných prevádzkach, zahŕňať budú aj schodisko. Pracovať sa má aj na ulici Masarykovej, a to v úseku od križovatky po ulicu Jána Švermu a od GPH po ulicu Gen. Petrova.
Práce potrvajú aj počas víkendov
„Rekonštrukcie, ktoré začíname, prinesú kvalitnejšie a bezpečnejšie komunikácie pre všetkých – vodičov, chodcov aj cyklistov. Verím, že obyvatelia Michaloviec ocenia tieto kroky, aj keď si dočasne vyžiadajú trpezlivosť počas stavebných prác. Za ich trpezlivosť a ohľaduplnosť im vopred ďakujem,“ uviedol primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
Dodal, že ide o jednu z najväčších investícií do dopravnej infraštruktúry za ostatné roky. Mesto tiež upozornilo obyvateľov, že stavebné práce budú prebiehať aj počas víkendov. Cieľom je dokončiť rekonštrukciu v čo najkratšom čase a minimalizovať dopravné obmedzenia. Obyvateľstvo prosí o trpezlivosť, ohľaduplnosť a zodpovedné správanie.