Diaľničiari obnovili vozovku na D1 medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila výmenu asfaltového koberca na úseku diaľnice D1 medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom. Motoristi už úsek využívajú bez akýchkoľvek obmedzení.
Ako informovala NDS, obnova sa realizovala na približne dvojkilometrovom úseku pomalého jazdného pruhu pravej strany diaľnice v smere na Žilinu.
„Diaľnica D1 patrí medzi najvyťaženejšie cestné komunikácie, preto jej údržbe a opravám venujeme maximálnu pozornosť,“ uviedli diaľničiari.
Stavebné mechanizmy NDS nasadzovala tento rok na viacerých miestach diaľnice D1 – pri Novom Meste nad Váhom, Ilave, Trenčíne, ako aj v podtatranskom regióne. Cieľom je postupná modernizácia a zvýšenie bezpečnosti premávky na kľúčovom dopravnom ťahu Slovenska.