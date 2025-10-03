Diaľničiari obnovili vozovku na D1 medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom

Motoristi už úsek využívajú bez akýchkoľvek obmedzení.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila výmenu asfaltového koberca na úseku diaľnice D1 medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom. Motoristi už úsek využívajú bez akýchkoľvek obmedzení.

Ako informovala NDS, obnova sa realizovala na približne dvojkilometrovom úseku pomalého jazdného pruhu pravej strany diaľnice v smere na Žilinu.

Diaľnica D1 patrí medzi najvyťaženejšie cestné komunikácie, preto jej údržbe a opravám venujeme maximálnu pozornosť,“ uviedli diaľničiari.

Stavebné mechanizmy NDS nasadzovala tento rok na viacerých miestach diaľnice D1 – pri Novom Meste nad Váhom, Ilave, Trenčíne, ako aj v podtatranskom regióne. Cieľom je postupná modernizácia a zvýšenie bezpečnosti premávky na kľúčovom dopravnom ťahu Slovenska.

