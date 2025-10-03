Slovenská správa ciest v sobotu vykoná údržbu úseku I/18 pod Strečnom

Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy na jednom z najfrekventovanejších úsekov.
Slovenská správa ciest (SSC) v sobotu 4. októbra od 7:30 do 14:00 vykoná nevyhnutnú údržbu cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno v smere do Žiliny. Práce sa týkajú úseku s dĺžkou približne 250 metrov a spočívajú v zaliatí trhlín na vozovke. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy na jednom z najfrekventovanejších úsekov.

Ako informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč, počas údržby zostane zachovaná obojsmerná premávka, avšak v zúžených jazdných pruhoch a so zníženou rýchlosťou. Pracovisko bude vyznačené dočasným dopravným značením. V prípade potreby premávku usmerní polícia. „Slovenská správa ciest žiada motoristov o zvýšenú pozornosť a dôsledné sledovanie dočasného dopravného značenia,“ vyzval Trepáč.

