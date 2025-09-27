Vodiči v Modre budú musieť využiť obchádzkovú trasu, cestu od Kaštieľa čaká revitalizácia

Cieľom revitalizácie je zlepšenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu predmetného poškodeného úseku.
Oprava cesty
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pripravuje revitalizáciu cesty v intraviláne mesta Modra. Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, práce sa začnú v pondelok 6. októbra, teda o týždeň neskôr ako bolo v pláne.

Konkrétne ide o opravu úseku cesty II/502 od Kaštieľa v Modre po koniec miestnej časti Modra-Kráľová (Partizánska ulica).

Práce potrvajú tri mesiace

„Posun termínu je výsledkom koordinácie stavebných prác s celkovou uzáverou cesty, pričom bolo potrebné zosúladiť podmienky s požiadavkami dotknutých prevádzok a obyvateľov mesta Modra,“ vysvetlila hovorkyňa.

Práce potrvajú tri mesiace. Realizovať ich budú za celkovej uzávierky úseku, doprava bude zabezpečená po obchádzkových trasách. Cieľom revitalizácie je zlepšenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu predmetného poškodeného úseku.

Obchádzková trasa

Prvá etapa sa bude týkať cesty II/502 Modra – Kráľová v intraviláne mesta Modra známeho ako Modranský kopec.

Obchádzková trasa bude vedená od okružnej križovatky v Pezinku po ceste III/1086 do Šenkvíc, následné po cestách III/1046 a III/1080 do Vištuku, z Vištuku po ceste III/1094 na cestu II/504 do Modry.

Križovatka ciest III/1080 a III/1094 bude dočasné riadená cestnou svetelnou signalizáciou. Rekonštrukcia si vyžiada aj odklon liniek od 6. októbra najneskôr do 15. novembra.

