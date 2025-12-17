Vláda schválila veľký projekt obnovy mostov, stovky z nich čaká rekonštrukcia

Vláda SR schválila návrh projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) zameraného na komplexnú obnovu mostov na cestách I. triedy. Zároveň uložila ministrovi dopravy začať do 31. januára 2026 proces verejného obstarávania na výber koncesionára projektu. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort dopravy predložil na rokovanie vlády.
Cieľom projektu je výrazne znížiť podiel mostov v zlom až havarijnom stave a zabezpečiť ich systematickú obnovu spolu s údržbou na obdobie 30 rokov.
Obnova 575 mostov v piatich stavebných sezónach
Projekt PPP predpokladá obnovu 575 mostov v piatich stavebných sezónach. Štúdia uskutočniteľnosti posudzovala aj alternatívy vrátane nulového variantu, teda nerealizovania projektu, ktorý však nesie vysoké riziko ďalšej degradácie mostného fondu. Výsledky analýz podľa rezortu dopravy potvrdili, že projekt je právne, technicky aj finančne realizovateľný formou PPP a mal by byť klasifikovaný mimo deficitu a dlhu verejnej správy.
Vláda zároveň uložila ministrovi dopravy zahrnúť do koncesnej zmluvy ustanovenie, podľa ktorého jej účinnosť bude podmienená stanoviskom Štatistického úradu SR, že projekt nemá byť klasifikovaný ako aktívum vládneho sektora. Definitívne znenie koncesnej zmluvy spolu so stanoviskom Štatistického úradu o vplyve projektu na verejný dlh má byť vláde predložené do 30 dní po vyhodnotení ponúk. Súčasťou uznesenia je aj úloha pre rezort dopravy vytvoriť podmienky na posúdenie využitia modelu PPP aj pri rekonštrukcii mostov na cestách II. a III. triedy, a to do 30. júna 2026.
Náklady na prípravu a posilnenie kapacít
Príprava PPP projektu si podľa analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy vyžiada aj dočasné posilnenie personálnych a finančných kapacít Ministerstva dopravy SR a Slovenskej správy ciest. Na technickú prípravu, výkup pozemkov, odborné štúdie a poradenské služby sa v rokoch 2026 až 2028 predpokladajú výdavky v celkovej výške približne 23,7 milióna eur. Tieto náklady sú už zahrnuté v schválených rozpočtových rámcoch verejnej správy.
Ministerstvo dopravy SR uviedlo, že projekt reaguje na dlhodobý investičný dlh v oblasti mostnej infraštruktúry a napĺňa priority Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2023 – 2027. PPP model má podľa rezortu umožniť rýchlejšiu obnovu mostov, efektívnejšie rozdelenie rizík a stabilné financovanie, ktoré nie je pri súčasných fiškálnych obmedzeniach možné zabezpečiť výlučne zo štátneho rozpočtu.
Podľa vyhodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR je zrýchlenie obnovy mostov na cestách I. triedy nevyhnutné, no dostupné analýzy zatiaľ nepotvrdzujú, že forma PPP je najvýhodnejším riešením. Pri zamýšľanom projekte by koncesionár mosty naprojektoval, zrekonštruoval a následne 30 rokov prevádzkoval.
Štát by za dostupnosť mostov platil 86,3 milióna eur ročne, pričom celkové splátky by dosiahli 2,7 miliardy eur. Ak by rovnaké mosty obnovoval štát, náklady sú podľa štúdie 1,6 miliardy eur, no rekonštrukcie by trvali o šesť rokov dlhšie. ÚHP zdôraznil, že pred konečným rozhodnutím musí štát preveriť reálne náklady, časové možnosti a technickú uskutočniteľnosť jednotlivých scenárov, vrátane alternatívnych modelov zrýchlenej opravy mostov v réžii štátu.
Takmer každý druhý most je v zlom stave
Na území Slovenska sa k 1. januáru 2025 nachádza 8 285 mostných objektov, ktoré sú súčasťou ciest I., II. a III. triedy, ako aj diaľnic a miestnych ciest. Na cestách I. triedy v správe Slovenskej správy ciest sa v súčasnosti nachádza 1 762 mostov.
Podľa Ministerstva dopravy SR je stavebno-technický stav týchto mostov kritický. Kým v roku 2004 bolo v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave približne 10 percent mostov, v roku 2024 už tento podiel dosiahol 49 percent, teda takmer každý druhý most.
Rezort upozorňuje, že pokračovanie súčasného stavu by mohlo viesť k uzatváraniu cestných úsekov, obmedzeniu dopravnej obslužnosti a významným ekonomickým stratám. Odhadovaná škoda pri uzávierke jedného priemerného mosta na ceste I. triedy môže podľa expertov dosiahnuť až 50 miliónov eur ročne.