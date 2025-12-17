Takmer 90 miliónov eur zmenilo železnicu pri Žiline, investícia priniesla rýchlejšie vlaky aj vyššiu bezpečnosť

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dokončili komplexnú modernizáciu železničného úseku Váh – Varín – Strečno, ktorá výrazne zvyšuje kapacitu a bezpečnosť železničnej dopravy v okolí mesta Žilina. Tento projekt využívajúci európske zdroje v rámci CEF nadväzuje na rozšírenie stanice Žilina – Teplička a prináša významné zlepšenia pre cestujúcich, cyklistov i miestnych obyvateľov.
Počas 42-mesačnej výstavby boli kompletne zmodernizované hlavné traťové koľaje vrátane nového železničného zvršku a spodku, trakčného vedenia, oznamovacích a zabezpečovacích zariadení. Okrem toho pribudli nové podchody, cestný nadjazd a most ponad riečny koridor, ktoré spolu s protihlukovými stenami zlepšujú prevádzkové a bezpečnostné parametre úseku.
Náklady projektu a význam pre región
Celkové náklady projektu dosiahli vyše 89,9 milióna eur. Štátna tajomníčka Ministerstva dopravyDenisa Žiláková vyzdvihla význam investície pre ďalší rozvoj dopravnej infraštruktúry a podporu udržateľnej mobility v regióne.
Najsilnejšie obdobie roka pre železnice je tu, ZSSK odporúča kúpiť si miestenku
Modernizácia umožnila navýšiť rýchlosť na trati medzi Váhom a Varínom až na 160 km/h a zlepšila plynulosť železničnej dopravy. Nový cestný nadjazd nahradil pôvodné priecestie, čím sa zvýšila bezpečnosť cestnej a železničnej dopravy. Pre peších a cyklistov boli vybudované bezkolízne prepojenia, vrátane mosta ponad riečny biokoridor a podchodu napojeného na existujúcu cyklotrasu.
Projekt rozdelený do dvoch etáp
Úsek Žilina – Vrútky bol koncepčne rozdelený do dvoch etáp, pričom v rámci prvej etapy v roku 2014 bola obnovená trať Varín – Vrútky. Druhá etapa sa venovala komplexnej modernizácii zastávky a odbočky Varín s novými nástupiskami, podchodom, moderným mobiliárom, orientačným a audiovizuálnym systémom, ako aj novým osvetlením.
Železnice zmodernizovali trať z Kysúc do Česka za 92 miliónov eur - VIDEO
Generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj vysvetlil, že na úseku Strečno – Varín kvôli zložitým smerovým pomerom nie je možné dosiahnuť rýchlosť 160 km/h, a preto je maximálna rýchlosť tam limitovaná na 110 km/h, no modernizácia i tak priniesla výrazné zlepšenia technických parametrov a spoľahlivosti.
Úloha ŽSR v správe železničnej infraštruktúry
Ďalej bol zrekonštruovaný železničný most ponad rieku Varínka a vybudované nové technologické objekty pre moderné zabezpečovacie zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu prevádzku železničnej dopravy.
Železnice Slovenskej republiky majú nového riaditeľa, vedenie preberá Miroslav Garaj
Železnice Slovenskej republiky sú správcom železničnej infraštruktúry na Slovensku, zabezpečujú prevádzku dráhy a organizujú dopravu všetkým prevádzkovateľom podľa dopravnej politiky štátu bez diskriminácie. V ich správe sú trate rôznych rozchodov, trakčné vedenia, tunely, mosty, priecestia a železničné stanice.