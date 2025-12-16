Železnice zmodernizovali trať z Kysúc do Česka za 92 miliónov eur - VIDEO

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dokončili modernizáciu železničného koridoru na Kysuciach v úseku Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR. Trať bola do predčasného užívania uvedená 2. decembra.
Stavebné práce
Ako informovala hovorkyňa ŽSRPetra Lániková, práce sa zamerali na zlepšenie technického stavu trate vrátane výstavby nového zvršku a spodku koľaje, trakčného vedenia a súvisiacich prevádzkových zariadení. V úseku Čadca – Svrčinovec vznikla nová zastávka Svrčinovec s dvomi nástupišťami a novou lávkou pre peších.
Vybudovali sa nové mosty a rekonštruovali pôvodné, pričom trať umožňuje rýchlosť do 120 km/h. „Medzi najvýznamnejšie stavebné zásahy patria nové zárubné múry, výstavba viacerých priepustov a rekonštrukcia tých pôvodných. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie protihlukových stien,“ skonštatovala Lániková.
Dočasná náhradná komunikácia
V časti Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR bola stabilizovaná zosuvná časť železničného násypu a zrekonštruované cestné podjazdové prepojenie do osady Kullovci. Počas výstavby musel zhotoviteľ odstrániť nelegálne skládky a vybudovať dočasnú náhradnú komunikáciu pre obyvateľov a zásahové vozidlá, pričom celkové náklady na tento dočasný prístup dosiahli viac ako milión eur.
„Prístup obyvateľov ani zásahových zložiek nebol nikdy ohrozený, práce prebiehali nepretržite a školáci mali zabezpečený odvoz a dovoz,“ uviedla hovorkyňa ŽSR. Nový most nahradil pôvodný podjazd, ktorý bol technicky nevyhovujúci.
Celková zmluvná cena projektu pre úseky Čadca – Svrčinovec a Svrčinovec – hranica ČR/SR vzrástla z pôvodných 65,8 milióna eur na takmer 92,3 milióna eur, financovanie zabezpečili kombinovane fondy CEF, OPII a PSK. Stavba sa pôvodne plánovala na 25 mesiacov, realizácia sa však predĺžila na 40 mesiacov pre komplikácie s geológiou, nelegálnymi skládkami a technickými úpravami terénu, čo zvýšilo aj cenu diela.