Dobrá správa pre motoristov, modernizácia cesty cez Bielu horu je dokončená - FOTO

Práce na projekte, ktorý bol zameraný na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky na tomto úseku, sa začali v októbri 2023.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Biela hora
Foto: SSC
Slovensko Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Slovenská správa ciest v pondelok po významnej modernizácii otvára pre všetku dopravu bez obmedzení cestu I/51 cez horský priechod Biela Hora medzi Jablonicou v okrese Senica a Trstínom v okrese Trnava.

Práce na projekte, ktorý bol zameraný na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky na tomto úseku, sa začali v októbri 2023. Opravu cesty v náročnom teréne si vyžiadalo nevyhovujúce šírkové usporiadanie cesty I. triedy a aj viacero zosuvov. Vzhľadom na vysoké dopravné zaťaženie bolo nevyhnutné počas prác z úseku úplne vylúčiť nákladnú dopravu. Ostatnú dopravu cez Bielu horu riadila svetelná signalizácia.

Biela hora
Foto: SSC

Ako informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová, práce boli vykonávané na úseku dlhom 2,5 kilometra. Okrem rozšírenia cesty bolo vybudovaných 14 oporných a 7 zárubných múrov v celkovej dĺžke 2 366 metrov.

Vymenené bolo podložie aj asfaltové vrstvy vozovky a bolo vyznačené nové vodorovné dopravné značenie. V celom úseku je nainštalovaný nový odvodňovací systém na odvedenie zrážkových vôd z krytu vozovky. Práce za 14,4 milióna eur vykonávala spoločnosť Skanska SK.

Viac k osobe: Jana Lukáčová
Firmy a inštitúcie: Skanska SKSSC Slovenská správa ciest
Okruhy tém: Biela hora Modernizácia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk