Najsilnejšie obdobie roka pre železnice je tu, ZSSK odporúča kúpiť si miestenku

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) očakáva so začiatkom sviatočného obdobia zvýšený záujem o cestovanie vlakmi. Podľa dopravcu ide tradične o jedno z najsilnejších období roka, keď sa ľudia presúvajú za rodinou a blízkymi naprieč Slovenskom.
ZSSK priebežne sleduje obsadenosť spojov, pričom najväčší dopyt predpokladá na trase Bratislava – Žilina – Košice. Aktuálne je priemerná obsadenosť najvyťaženejších diaľkových vlakov približne 76 percent, pričom v nasledujúcich dňoch sa očakáva jej ďalší nárast. Dopravca však uvádza, že cestujúcim vie zatiaľ ponúknuť dostatok voľných miest.
Hodinové expresy a vysoká kapacita spojov
Diaľkové expresné vlaky na linke Bratislava – Košice premávajú každú hodinu od rána do večera. Na severnej trase jazdí denne približne 30 expresov s celkovou kapacitou okolo 17 500 miest na sedenie. Podľa ZSSK to umožňuje rovnomernejšie rozloženie cestujúcich počas dňa a širší výber spojov.
V novom grafikone vlakovej dopravy, ktorý platí od 14. decembra, jazdia expresy Tatran a Kriváň rýchlejšie, pričom najrýchlejší spoj zvládne trasu Bratislava – Košice za 4 hodiny a 53 minút. Nový cestovný poriadok priniesol aj rozšírenie priameho spojenia bez nutnosti prestupu na náhradnú autobusovú dopravu, napríklad na linkách Bratislava – Banská Bystrica, Zvolen – Košice či Humenné – Košice.
Lepšie prepojenie stredného Slovenska zabezpečujú aj rýchliky zo Zvolena a Banskej Bystrice, ktoré po novom pokračujú až do Žiliny. Obnovené sú aj nočné spoje, vrátane rýchlikov Zemplín z Bratislavy a medzištátnych vlakov EuroNight Slovakia z Prahy do Humenného.
ZSSK v súvislosti s očakávaným zvýšeným záujmom odporúča cestujúcim zakúpiť si k cestovnému lístku aj miestenku. Lístky je možné kúpiť prostredníctvom e-shopu ZSSK, aplikácie IDeme vlakom, ako aj v pokladniciach ZSSK alebo na poštách s príslušným servisným poplatkom.