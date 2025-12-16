Chystáte sa cestovať? Záver adventu a vianočné sviatky poznačí množstvo štrajkov

Počas vianočného obdobia sa cestujúci musia pripraviť na možné meškania a komplikácie spôsobené štrajkmi pracovníkov v oblasti dopravy v niekoľkých európskych krajinách. Referuje o tom web euronews.com.
V Taliansku sa 17. decembra uskutoční štvorhodinový koordinovaný štrajk zamestnancov pozemnej obsluhy, posádky leteckých spoločností a riadiacich letovej prevádzky. Štrajk sa dotkne letísk v Miláne, Ríme, Benátkach, Neapole a Catanii a môže spôsobiť meškania letov a dlhšie čakanie pri odbavení a vyzdvihnutí batožiny. Medzi zúčastnené spoločnosti patria Ryanair, Wizz Air, easyJet, ITA Airways, Vueling, Air France a KLM.
V Spojenom kráľovstve budú od 19. do 22. a od 26. do 29. decembra štrajkovať pozemní zamestnanci easyJet na londýnskom letisku Luton, čo môže viesť k meškaniam pri odbavení. Na letisku Heathrow budú od 22. do 24. a 26. decembra štrajkovať palubní sprievodcovia spoločnosti Scandinavian Airlines Services (SAS), čo môže ovplyvniť lety do hlavných škandinávskych uzlov ako Kodaň, Štokholm a Oslo.
V Španielsku pokračujú od leta týždenné štrajky zamestnancov pozemnej obsluhy spoločnosti Azul Handling, partnera Ryanairu, kvôli pracovným podmienkam, bonusom a stabilite zamestnania. Štrajky budú prebiehať do 31. decembra v stredu, piatok, sobotu a nedeľu v rôznych časoch počas dňa. Cestujúci Ryanairu môžu očakávať dlhšie rady a meškania na letiskách v Alicante, Barcelone, Girone, Ibize, Lanzarote, Madride, Málage, Palme de Mallorca, Santiagu de Compostela, Seville, Tenerife a Valencii.