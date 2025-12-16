Vykoľajenie pracovného vlaku prerušilo dopravu medzi Leopoldovom a Hlohovcom

Železničnú dopravu v úseku Leopoldov – Hlohovec v utorok dopoludnia prerušili. Dôvodom je podľa hovorkyne Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petry Lánikovej vykoľajenie posledného podvozku pracovného vlaku, ktorý viezol podvaly na stavenisko.
Z dôvodu rekonštrukcie trate Hlohovec – Lužianky je podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka už dlhšie zavedená náhradná autobusová doprava v tomto úseku, tá bude teraz predĺžená až do Leopoldova.