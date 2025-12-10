Progresívci považujú vládny plán opravy mostov cez PPP za predražený, hovoria o miliarde „vyhodenej do luftu“ - VIDEO

Slovensko sa podľa strany Progresívne Slovensko (PS) nachádza v stave hlbokej dopravnej a infraštruktúrnej krízy, ktorú vláda nedokáže riešiť a namiesto systémových krokov ponúka predražené a neúčinné riešenia. Na tlačovej besede to uviedli poslanci PS Ján Hargaš a Štefan Kišš, ktorí kritizovali plán vlády riešiť obnovu mostov cez verejno-súkromné partnerstvo (PPP).
Z viac ako 1 700 mostov pod správou Slovenskej správy ciest (SSC) je polovica v zlom alebo havarijnom stave, čo je podľa predstaviteľov najsilnejšej opozičnej strany problém, ktorý treba riešiť.
„Problém vznikol kvôli tomu, že SSC jednoducho dlhodobo podcenila opravy mostov. Aby sme udržiavali mosty v dobrom stave, tak by bolo potrebné, aby sme opravovali približne 50 mostov ročne. Historicky to ale bolo 13 mostov ročne. To je výsledok 14 rokov ficových vlád,“ uviedol Ηargaš.
Predražená a neúplná schéma
Zároveň kritizuje vládou presadzovaný projekt PPP ako predraženú a neúplnú schému. Opiera sa o čerstvú analýzu Útvaru hodnoty za peniaze (ÚΗP), ktorá konštatuje, že plánovaná oprava 575 mostov v priebehu rokov 2028 až 2032 má cez PPP má stáť 2,7 miliardy eur. Koncesionár by mosty naprojektoval, zrekonštruoval a následne 30 rokov prevádzkoval. Štát by za dostupnosť mostov platil 86,3 milióna eur ročne.
Podľa analýzy by štát rovnaké mosty vedel opraviť za 1,6 miliardy eur, trvalo by to ale o šesť rokov dlhšie. Podľa Hargaša aj Kišša je tak projekt PPP pre rozdiel vo výške miliardy eur pre štát nevýhodný. “ Ficova vláda je pripravená túto miliardu vyhodiť do luftu. Za to by sme mohli mať dve nové nemocnice, alebo desaťtisíc nájomných bytov po celom Slovensku,“ uviedol Hargaš.
Dopravné riziká
PS tiež upozorňuje, že PPP vyrieši len tretinu mostov na Slovensku, pričom tie najkritickejšie by aj tak musela opravovať SSC. „O 15 rokov budeme v tej istej situácii ako dnes,“ varoval Hargaš. Ako „pascu“ označil aj dopravné riziká, keďže polovica mostov v projekte je v Banskobystrickom kraji, podľa PS by tento región počas piatich rokov rekonštrukcií zažil dopravný kolaps.
Poslanec Štefan Kišš upozornil, že minister dopravy Jozef Ráž zaplatil 6,2 milióna eur konzultantom, ktorí podľa jeho slov „iba potvrdili, že štát nevie mosty opravovať vo vlastnej réžii„. Kritizoval tiež, že vláda už dva roky analyzuje projekt a ďalšie dva roky bude čakať na dokumentáciu.
„Za päť rokov sme mohli investovať do 100 miliónov ročne na opravu mostov a veľkú časť z nich sme mohli mať opravenú. Namiesto toho pripravujeme peniaze pre súkromníka,“ povedal Kišš a dodal, že PPP sa v slovenskej politike stáva „osobným marketingovým nástrojom populistov„.
Hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze
Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR vo svojom hodnotení potvrdil, že zrýchlená obnova mostov je nevyhnutná, no podľa dostupných analýz zatiaľ nie je preukázané, že forma PPP je najvýhodnejší variant. Upozorňuje na viacero rizík ako ambiciózne termíny, vysokú závislosť od plnenia úloh štátom a fakt, že PPP pokrýva len tretinu potrebných rekonštrukcií.
ÚHP odporúča štátu pokračovať v zrýchľovaní obnovy mostov bez ohľadu na PPP, posilniť kapacity SSC aj ministerstva dopravy a overiť aj alternatívne modely organizácie opráv. Pred prípadným podpisom zmluvy je podľa analytikov potrebné aktualizovať štúdiu a znovu porovnať výhodnosť variantov.