Ráž spúšťa novú kampaň, vodičov má upozorniť na fatálne následky používania mobilov za volantom - VIDEO

Nevenovanie sa šoférovaniu vrátane manipulácie s mobilom pritom patrí medzi najčastejšie príčiny smrteľných dopravných nehôd na Slovensku.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ráž, kampaň „Nemobiluj! šoféruj!“
Minister dopravy SR Jozef Ráž predstavil celoslovenskú kampaň „Nemobiluj! šoféruj!“ Reprofoto: www.facebook.com
Ministerstvo dopravy v pondelok predstavilo novú celoslovenskú kampaňNemobiluj! šoféruj!„, ktorá upozorňuje na riziká používania mobilného telefónu za volantom.

Rezort reaguje na výsledky prieskumu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), podľa ktorého používa mobil počas jazdy približne štvrtina vodičov a tretina z nich tak robí pravidelne. Nevenovanie sa šoférovaniu vrátane manipulácie s mobilom pritom patrí medzi najčastejšie príčiny smrteľných dopravných nehôd na Slovensku.

Prieskum používania mobilu za volantom

Podľa prieskumu spoločnosti NMS Market Research Slovakia na tisícke respondentov mobil používa za volantom až 25 percent aktívnych vodičov, pričom najčastejšie ide o mladšiu generáciu Z a mileniálov. Tretina vodičov, ktorí priznávajú používanie mobilu, to robí pri každej jazde a štvrtina aj viackrát počas jednej jazdy.

Hoci 90 percent šoférov považuje používanie telefónu u ostatných za rizikové, pri hodnotení vlastného správania je kritických len 66 percent. Hands-free systémy používa približne 84 percent vodičov, no šestina priznáva, že pri telefonovaní drží mobil v ruke.

Dôsledky môžu byť fatálne

Minister dopravy Jozef Ráž upozornil, že dôsledky nepozornosti za volantom môžu byť fatálne. „Až každý tretí vodič používa počas jazdy mobilný telefón. Tento trend je rastúci s tým, ako sa mladá generácia dostáva za volant. Rozhodli sme sa preto spustiť kampaň, ktorá má emotívne a názorne ukázať, že mobil za volantom zabíja a riskovať sa neoplatí. Verím tomu, že aj týmto spôsobom sa nám podarí najmä mladých ľudí presvedčiť a upozorniť na to, aké sú fatálne dôsledky nielen pre ich okolie, ale hlavne pre nich samých a pre ich rodiny, keď si upriamia pozornosť na mobilný telefón, a nie na volant, ktorý majú v ruke,“ uviedol minister.

Súčasťou kampane sú tri vraky vozidiel umiestnené v Bratislave, Košiciach a Žiline, symbolizujúce následky dopravných nehôd spôsobených nepozornosťou. Kampaň dopĺňa séria krátkych videospotov, ktoré budú zverejnené na sociálnych sieťach ministerstva dopravy a NDS. Podľa rezortu má vizuálna forma pôsobiť najmä na mladých vodičov, ktorí mobil používajú najčastejšie.

Jednoduché riešenie

Vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky ministerstva dopravy Roman Török pripomenul, že zákon o cestnej premávke zakazuje vodičovi používať mobil počas jazdy, s výnimkou hands-free systémov. „Päť sekúnd pohľadu do telefónu znamená, že pri rýchlosti 50 km/h prejde vozidlo takmer 70 metrov bez toho, aby vodič sledoval cestu. Pri 130 km/h je to viac než 170 metrov. To je vzdialenosť, počas ktorej môže dôjsť k tragédii,“ upozornil.

Podľa Töröka má používanie mobilu negatívny vplyv na vizuálnu, motorickú aj kognitívnu pozornosť. „Riešenie je jednoduché – všetky telefonáty, správy aj nastavenie navigácie treba vybaviť ešte pred jazdou,“ dodal. Kampaň „Nemobiluj a šoféruj“ sa spúšťa od dnešného dňa. Detailné výsledky prieskumu aj informačné materiály sú dostupné na webe ministerstva dopravy.

Viac k osobe: Jozef Ráž
Firmy a inštitúcie: MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRNárodná diaľničná spoločnosť (NDS)NMS Market Research Slovakia
Okruhy tém: Dopravné nehody Kampaň Minister dopravy a výstavby SR Mobilný telefón Šoférovanie

