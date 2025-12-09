Mosty sa musia obnovovať rýchlejšie, výhodnosť PPP projektov je však podľa analytikov otázna

Zrýchlenie obnovy mostov na cestách I. triedy je podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP)Ministerstva financií SR nevyhnutné, no dostupné analýzy zatiaľ nepotvrdzujú, že forma verejno-súkromného partnerstva (PPP) je najvýhodnejším riešením. ÚHP zdôrazňuje, že pred konečným rozhodnutím musí štát preveriť reálne náklady, časové možnosti a technickú uskutočniteľnosť jednotlivých scenárov, vrátane alternatívnych modelov zrýchlenej opravy mostov v réžii štátu.
Stav mostov na cestách I. triedy sa dlhodobo zhoršuje, súčasne tempo rekonštrukcií je pomalé a treba ho výrazne zrýchliť. Podľa štúdie, ktorú si za týmto účelom nechalo vypracovať Ministerstvo dopravy SR (MD SR), by zamýšľaný PPP projekt zahŕňal rekonštrukciu 575 mostov na cestách I. triedy v období rokov 2028 až 2032. Koncesionár by mosty naprojektoval, zrekonštruoval a následne 30 rokov prevádzkoval. Štát by za dostupnosť mostov platil 86,3 milióna eur ročne, pričom celkové splátky by dosiahli 2,7 miliardy eur.
Štát by obnovoval mosty dlhšie
Ak by rovnaké mosty obnovoval štát, náklady sú podľa štúdie 1,6 miliardy eur, no rekonštrukcie by trvali o šesť rokov dlhšie. „Čo najrýchlejšia rekonštrukcia nemusí byť nutne najlepšia, súčasná oprava príliš veľkého počtu mostov môže viesť k dopravnému kolapsu,“ uviedol ÚΗP. Štúdia zároveň vychádza z predpokladu, že štát opravuje mosty striktne po jednom, zatiaľ čo koncesionár v balíkoch.
ÚHP však v hodnotení pripomína, že Slovenská správa ciest (SSC) už dnes štandardne rekonštruuje viacero mostov na jednom úseku naraz. „Pred finálnym rozhodnutím by preto mali byť preverené náklady a praktická realizovateľnosť úsekových rekonštrukcií v réžii SSC,“ dodali analytici.
PPP pokrýva len približne tretinu mostov SSC. Ostatné, vrátane mostov v najhoršom stave, musí štát rekonštruovať sám. Aj po skončení PPP projektu tak bude musieť SSC svoje tempo zrýchliť štvornásobne. ÚHP zároveň upozorňuje aj na vysoké riziká pre štát.
„Projekt počíta s ambicióznymi termínmi, ktoré môžu zároveň predstavovať podstatné riziko pre jeho realizáciu. Úspešnosť preto závisí na včasnom plnení úloh zo strany štátu, najmä vysporiadania pozemkov a dodania dokumentácií. V prípade, ak štát tieto termíny nedodrží, môže dôjsť k omeškaniu projektu a nárastu nákladov,“ uviedli analytici.
Odporúčajú pokračovať v zrýchľovaní
Útvar ministerstva financií vo svojej analýze odporúča pokračovať v zrýchľovaní obnovy mostov bez ohľadu na PPP, posilniť kapacity SSC aj MD SR, pred podpisom zmluvy aktualizovať štúdiu a znovu porovnať výhodnosť variantov, pripraviť detailný harmonogram úloh štátu a priebežne ho vyhodnocovať a v prípade významných rizík alebo omeškaní projekt prehodnotiť.
ÚHP zároveň navrhuje podrobnejšie zanalyzovať ďalšie alternatívne modely, napríklad postupné obstarávanie opráv viacerých mostov podľa úsekov, ktorý umožní SSC skorší začiatok obnovy s tempom ročne okolo dodatočných 77 rekonštruovaných mostov počas ôsmich rokov za približne 47 miliónov eur, či model „naprojektuj a postav“ so správou mostov v rukách štátu.