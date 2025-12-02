Ráž sa len vyhovára a hazarduje s ľuďmi, Demokrati žiadajú odstúpenie ministra a okamžité opatrenia - VIDEO

Minister dopravy Jozef Ráž nemá zostať na svojom poste. Podľa mimoparlamentnej strany Demokrati to minister definitívne ukázal na utorňajšej tlačovej konferencii k vážnej vlakovej nehode pri Pezinku, na ktorej zverejnil záznamom z odchodu vlaku zo železničnej stanice s viditeľnými návestidlami a zopakoval, že nehodu nespôsobili technické nedostatky infraštruktúry, ale nerešpektovanie červenej signalizácie rušňovodičom.
Nerealizované odporúčania
Ako tvrdia Demokrati, minister sa snaží odviesť pozornosť od zistení Dopravného úradu (DÚ), ktorý už pred nehodou upozorňoval na nedostatky na stanici v Pezinku. Strana žiada, aby minister namiesto spochybňovania závažných zistení nezávislého úradu predložil na štvrtkové rokovanie vlády opatrenia na ich okamžité zavedenie v železničnej stanici Pezinok. Podľa vyjadrení ministra Ráža sa opatrenia navrhnuté DÚ údajne týkali len prvej koľaje a nijako nesúvisia s nehodou.
Demokrati toto tvrdenie odmietajú. Podpredseda strany Michal Kiča uviedol, že odporúčania sa týkali všetkých návestidiel L1 – L5, nie iba jednej koľaje. Tvrdí, že ak by boli realizované, Železnice SR by pri návestidlách doplnili aj predzvesti, čo by rušňovodičovi motorového vlaku výrazne zvýšilo šancu včas zaregistrovať návestidlo na ľavej strane.
„Minister Ráž k manažérskym zlyhaniam pridal klamstvá, výhovorky a hazard s cestujúcimi. Potvrdil, že železničnej problematike nerozumie a musí skončiť,“ vyhlásil Kiča.
Ľudský faktor
Demokrati kritizujú, že rezort dopravy podľa nich nereagoval na zistenia DÚ, ŽSR ich nezaviedli a Dopravný úrad sám vyjadril poľutovanie nad tým, že odporúčania neboli realizované. Strana tvrdí, že minister bagatelizuje expertné stanovisko nezávislého orgánu a venuje sa nepodstatným sporom o to, kto podal podnet.
„Vyzývame ministra Ráža, aby odporúčania Dopravného úradu zahrnul do opatrení navrhnutých vláde. Každým dňom nečinnosti udržiava rizikovú situáciu v stanici Pezinok. Vládna koalícia a najmä Hlas-SD svojím postojom len kryjú jeho neschopnosť,“ uzavrel Kiča. Podľa poslanca Národnej rady SR za Progresívne Slovensko Jána Ηargaša, ani tvrdenia ministra nič nemenia na skutočnosti, že ak by oba vlaky boli vybavené moderným systémom ETCS systémom, nehoda by sa nestala.
„Slovensko naďalej funguje v režime, kde sa bezpečnosť opiera o ľudský faktor. Žiaľ, toto je dôsledok 14 rokov Ficových vlád, ktoré dlhé roky zanedbávali investície do bezpečnostných technológií v doprave. Výsledkom je, že namiesto moderných systémov, ktoré sú štandardom v Európe, jazdíme na tratiach, kde jediná chyba môže skončiť tragicky,“ uviedol Ηargaš.