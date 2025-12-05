Košický obchvat využilo už pol milióna vozidiel, nákladná doprava v meste značne klesla

Od spustenia košického obchvatu ho využilo približne pol milióna vozidiel. Z veľkej časti išlo o nákladnú dopravu. Informovali o tom z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Vyprevádzanie dopravy
Po približne dvoch mesiacoch od otvorenia nového, 14-kilometrového úseku pri Košiciach sa podľa NDS poradilo dostať z metropoly východu 90 percent tranzitnej nákladnej dopravy. Denne cezeň prejdú približne tri tisícky ťažkých nákladných vozidiel. Motoristom bol úsek Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek odovzdaný do užívania 24. septembra tohto roka.
Košice vykonali pilotné sčítanie vozidiel na novootvorenom juhovýchodnom obchvate R2
„Vyprevádzanie najmä tranzitnej dopravy z centier miest a obcí je investícia, ktorá sa vráti hneď dvakrát. Predovšetkým sa zvyšuje komfort a bezpečnosť motoristov. Zároveň, každé jedno vozidlo, ktoré sa vyhne intravilánu, zvyšuje bezpečnosť a kvalitu každodenného života obyvateľov mesta,“ vraví minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SD).
Počas pracovných dní využije podľa NDS košický obchvat v priemere vyše 9 600 vozidiel denne. Z toho približne 69 percent, čiže 6 600 vozidiel, tvorí osobná doprava. Ostatných 31 percent pripadá na nákladnú dopravu, čo predstavuje tritisíc vozidiel denne.
Najväčšia investícia
„Najvyššiu dennú intenzitu sme zaznamenali 27. októbra. Vtedy využilo ochvat až 10 500 vozidiel. Významná časť by inak musela prechádzať Košicami. To v praxi znamená vyšší hluk a znečistenie ovzdušia aj v obývaných častiach mesta,“ poukázal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Slovenská správa ciest sa chce pred obchvatom v Kežmarku pustiť do výstavby kruhovej križovatky
Diaľničiari pripomenuli, že košický obchvat je jednou z najväčších investícií do cestnej infraštruktúry v regióne za posledné obdobie. Nový úsek prepojil ťahy R4 a D1, motoristi vďaka tomu môžu obísť mesto po juhovýchodnej strane. Úsek je dôležitý najmä pre tranzitnú dopravu v smere na Maďarsko, alebo naopak, v smere z Maďarska na Prešov. Financie na obchvat pochádzali aj zo zdrojov Európskej únie, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Programu Slovensko.