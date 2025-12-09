Vallo vysvetľoval rozsiahly dopravný kolaps v Bratislave, Winkler sľubuje presun cyklotrasy aj nové pruhy - VIDEO, FOTO

V pondelok 8. decembra ochromil Bratislavu rozsiahly dopravný kolaps a nekonečné kolóny. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo zdôvodnil neúnosnú situáciu opravou diaľnice a viacerými haváriami. „Tento dopravný kolaps ukázal, ako udalosti na bratislavských diaľniciach v správe Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) môžu reťazovo upchať celé mesto,“ uviedol Vallo na sociálnej sieti.
Problém podľa neho začal ešte pred rannou dopravnou špičkou, keď na D2 za tunelom Sitina do pristaveného vozíka NDS narazilo auto. „Táto vážna nehoda spôsobila dočasné uzavretie obidvoch pruhov a vznik obrovských kolón, ktoré začínali už pred vjazdom do mesta,“ spresnil primátor.
Kolóny sa kumulovali
Keďže vodiči sa pokúšali obchádzať obmedzený úsek inými trasami cez mesto, kolóny sa následne vytvárali aj na zjazdoch z obidvoch diaľničných obchvatov a neskôr po celom meste. Aj po odstránení priamych následkov nehody zostal však jeden pruh diaľnice obmedzený z dôvodu dokončenia opráv, takže kolóny sa kumulovali až do neskorých večerných hodín.
„Keďže šlo o prvý deň pracovného týždňa a navyše s dažďom, pribúdalo nehôd, ktoré celkovú situáciu v meste ešte viac skomplikovali,“ vysvetlil ďalej Vallo. Mestská správa ciest podľa neho asistovala s riešením nehôd na Jégeho ulici, Jantárovej ceste, Einsteinovej a dvakrát na Bratskej.
„Okrem toho sme evidovali ďalšie nehody alebo škodové udalosti vo viacerých častiach Bratislavy, ktoré si síce nevyžadovali súčinnosť našich správcov, ale rovnako negatívne prispeli k už tak náročnej dopravnej situácii,“ dodal primátor.
Úsek D2 pri tuneli Sitina je podľa neho obzvlášť citlivý, nakoľko sa tu spájajú oba hlavné diaľničné obchvaty a v prípade obmedzenia nárazovo nemajú cesty a križovatky v meste šancu plynule zvládnuť objem dopravy, ktorý do mesta vstupuje.
Absencia severného diaľničného obchvatu Bratislavy
Pondelková situácia na bratislavských cestách podľa neho ukazuje, že aj jedno diaľničné obmedzenie v západnej časti Bratislavy dokáže reťazovo položiť dopravu naprieč celým mestom. Pondelkové kolóny podľa dostupných informácii dokonca siahali až za hranice s Maďarskom. „Podobné reťazové komplikácie v doprave prinášali tiež práce na protihlukovej diaľničnej stene na D2 počas jesene,“ dodal primátor.
Kritická dopravná situácia podľa Valla tak znovu poukázala na absenciu severného diaľničného obchvatu Bratislavy, ktorý by stiahol tranzitnú dopravu smerom do Čiech mimo mesta, a tiež na potrebu precíznejšieho plánovania opráv zo strany NDS. „Každé nešťastne naplánované obmedzenie na niektorom z obchvatov má totiž v sebe potenciál položiť dopravu v celom meste,“ doplnil.
Winkler v zápche strávil hodinu a pol
K nezvládnutej dopravnej situácii sa na sociálnej sieti vyjadril aj kandidát na primátora Bratislavy a mestský poslanec Martin Winkler. Ten podľa vlastných slov strávil v pondelkovej zápche približne hodinu a pol. Všetky mosty, vjazdy a výjazdy z mesta, celé centrum, ale aj viaceré ulice v Novom Meste, Ružinove a Petržalke boli podľa neho paralyzované a mesto nezvládlo situáciu na kľúčových tepnách.
„Uvedomujem si, že je predvianočné obdobie, kedy je väčší nápor na dopravu, ale to čo sa deje v posledné dni, je alarmujúce,“ zdôraznil Winkler. Ako dodal, katastrofálna situácia v doprave je v poslednom období nielen skoro ráno, ale aj na obed či cez víkend. „Mnohí z vás mi píšu rozhorčené správy a pýtajú sa, či neviem čo sa deje,“ dodáva Winkler s tým, že mnohí Bratislavčania strávili v zápchach niekoľko hodín a nestihli vybrať deti zo škôlok či krúžkov.
„Ja vám poviem, čo sa deje, milí Bratislavčania. Deje sa to, že na dopravu v Bratislave sa žiaľ úplne kašle,“ skonštatoval Vallov odporca. Zároveň prisľúbil, že ako primátor zabezpečí, aby bola doprava v Bratislave plynulejšia a bude to jeho absolútna priorita. „Napríklad cyklotrasu na Vajanského presuniem bližšie k Dunaju a obnovím dva pruhy v každom smere,“ doplnil kandidát na primátora vo svojom videu.