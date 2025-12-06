Zárubný múr za 575-tisíc eur stabilizoval svah na ceste za obcou Svidnička - FOTO

Na ceste vznikli nové konštrukčné vrstvy od podkladovej až po obrusnú a osadili sa aj nové oceľové zvodidlá.
Nebezpečný zosuv pôdy na ceste tretej triedy za obcou Svidnička (okres Svidník) je po nových stavebných úpravách zastabilizovaný. Situáciu vyriešila výstavba 85-metrového zárubného múru, ktorý vznikol v rámci slovensko-poľského projektu financovaného z programu Interreg v celkovej hodnote 575-tisíc eur.

Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK)Daša Jeleňová, investíciu realizovala Správa a údržba ciest PSK ako súčasť projektu, ktorého cieľom bolo na slovenskej strane vybudovať infraštruktúru na ochranu územia pred aktívnym zosuvom, ktorý vznikol na ceste III/3537. Zárubný múr zabezpečil stabilizáciu svahu a odstránil riziko ďalšieho poškodzovania komunikácie.

Popri výstavbe múru sa na úseku vykonali aj doplnkové práce ako prečistenie a reprofilizácia existujúcich priekop na zlepšenie odtokových pomerov, zhotovenie nového priepustu a úprava vozovky v dĺžke 352 metrov. Na ceste vznikli nové konštrukčné vrstvy od podkladovej až po obrusnú a osadili sa aj nové oceľové zvodidlá.

Vedúcim partnerom cezhraničného projektu bol okres Jasielski v Poľsku, kde bola investícia zameraná na prvky zelenej infraštruktúry vrátane dažďovej záhrady, zeleného parkoviska a kvetinových lúk. Spoločným cieľom spolupráce bola adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík a posilnenie ekologicky šetrných riešení v prihraničnom území.

