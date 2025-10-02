Medzinárodný maratón mieru značne obmedzí dopravu v Košiciach, mesto informuje aj o obchádzkových trasách

Medzinárodný maratón mieru (MMM) prináša do metropoly východu viacero dopravných obmedzení. Ako mesto Košice pripomenulo na sociálnej sieti, MMM sa bude konať v nedeľu 5. októbra. Pred a počas podujatia uzavrú a obmedzia cestnú premávku a MHD.
Až do pondelka 6. októbra do 15:00 ostane uzavretý úsek Hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovu – Nám. osloboditeľov. V piatok 2. októbra od 7:00 sa začne uzávera Rooseweltovej ulice, v úseku od Krmanovej po Hlavnú. Toto obmedzenie ale neplatí pre hostí hotela Hilton. V rovnakom čase začne aj úplná uzávera Pribinovej ulice od Hlavnej. Obchádzka vedie po južnej strane Námestia osloboditeľov. Predmetné obmedzenia potrvajú do nedele 5. októbra do 18:00.
Krátkodobé uzávery
Časť obmedzení sa začne v sobotu 4. októbra napoludnie a potrvá do nedele do 16:00. Pôjde o uzáveru na Námestí osloboditeľov, od ulice Protifašistických bojovníkov, cez Bottovu po Hlavnú. Toto obmedzenie zahŕňa aj električkovú dopravu smerom na železničnú stanicu. Obchádzka bude pripravená po južnej strane Námestia osloboditeľov, a to aj pre autobusy MHD. Zastávka z námestia sa presunie na Štúrovu ulicu.
Počas soboty 4. októbra medzi 15:55 do 17:00 je potrebné rátať s krátkodobými uzáverami centrálnej mestskej zóny pre Minimaratón. Pôjde o križovatky Univerzitná – Kováčska – Podtatranského – Štefánikova v smere do Mestského parku, a naspäť cez Mlynskú ulicu, teda o križovatku s hornou Štefánikovou a Kováčskou. Dopravu bude riadiť mestská a dopravná polícia. Od 17:15 do 18:00 v sobotu bude krátkodobá regulovaná uzávera dopravy na Námestí Maratónu mieru, kde sa bude konať otvárací ceremoniál a zapálenie maratónskeho ohňa.
Riadenie políciou
Dopravu bude riadiť polícia. V nedeľu bude od 7:00 do 15:30 úplne uzavreté priestranstvo na Námestí osloboditeľov, vrátane koľajovej električkovej dopravy. Taktiež bude do 15:00 úplne zastavená cestná premávka na južnej strane Námestia osloboditeľov a Štúrovej ulici, v úseku od Rastislavovej po Palackého. Do 8:00 tadiaľ ešte prejde MHD.
Uzávery čakajú aj parkoviská. Od soboty od 8:00 až do skončenia podujatia budú uzavreté parkoviská na Komenského ulici, a to vrátane Námestia Maratónu mieru. Motoristi nezaparkujú ani na Južnej trieda pri Hotelovej akadémii, ani na Štúrovej ulici oproti Mojmírovej. Účastníci a diváci MMM budú môcť využiť parkoviská Pri Prachárni a viacpodlažné parkovisko Steel arény na Štúrovej 33.
Obchádzkové trasy
V nedeľu od 8:00 do 15:30 bude úplne uzavretá trať MMM. Týka sa to Hlavnej ulice, Námestia Maratónu mieru, Komenského, križovatky Komenského a Hlinkovej, spojnice k parku na Aničke, prístupu k reštaurácii Ryba, komunikácie k tenisovým kurtom, taktiež Vodárenskej ulice, Národnej triedy, Gorkého ulice, dolnej Štefánikovej ulice, Protifašistických bojovníkov, Jantárovej, Južnej triedy vrátane otočky pred Domom Techniky, Holubyho, Rastislavovej, Moyzesovej, Čsl. armády a Watsonovej.
„Obchádzka bude riadená príslušníkmi KR PZ KDI Košice. Uzávery sa vzťahujú aj na cyklistov – zakazuje sa jazda po komunikáciách zahrnutých do uzávierkového povolenia,“ uviedlo mesto Košice s tým, že informácie možno nájsť aj na stránke. Počas MMM sú pripravené aj obchádzkové trasy. V smere z Prešova do centra a opačne povedie obchádzka odbočením do Tesca a Džungle, cez Rampovú a železničné priecestie do širšieho centra. Platí to aj opačne.
Zastavenie premávky
„Vozidlá prichádzajúce po Palackého budú odklonené smerom k železničnej stanici. Bočnými ulicami (Svätoplukova – Alvinczyho – Alešovo nábrežie – Odborárska) až na Študentskú ulicu, potom Hlinková smer Tesco, Prešov, Dargovských hrdinov,“ uvádza mesto. V smere na Južnú triedu a Barcu môžu vodiči využiť prejazd Jantárovou až na križovatku s Palackého.
Cestná premávka od Palackého smerom na Južnú však bude zastavená. Smerom na Železníky – Rastislavova sa motoristi dostanú z Gemerskej odklonom na Rastislavovu smerom na Juh. V protismere od Holubyho pobežia maratónci. Z Moldavskej do centra sa bude dať dostať odklonom na križovatke Žižkova – Kuzmányho.
Presmerovanie dopravy
„Križovatka Kostolianska cesta – Cesta pod Hradovou podľa pokynov polície,“ dopĺňa mesto. Z Terasy smerom na Amfiteáter sa bude dať dostať prejazdom cez Festivalové námestie a Kuzmányho až ku križovatke Štúrova – Moldavská – Žižkova. Cesta smerom na Margecany a Spišskú Novú Ves povedie cez Triedu SNP pred Festivalovým námestím do protismeru cez koľajište, smerom Watsonova.
„Jazdné pruhy ku Komenského budú vyhradené pre bežcov. Opačne po Hurbanovu ulicu. Odbočením na F. Urbánka smer Čermeľ, Podhradová, Margecany a Spišská Nová Ves,“ priblížila samospráva. Do Kysaku a ZOO Kavečany povedie cesta presmerovaním cez železničné priecestie do Ťahanoviec (Magnezitárska), ďalej Kysak a ZOO Kavečany.