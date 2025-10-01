Prvý rekonštruovaný most v Nitrianskom kraji je sprístupnený verejnosti, práce ukončili v predstihu

Nitriansky samosprávny kraj otvoril pre verejnosť prvý z ôsmich rekonštruovaných mostov v okrese Levice. Nový most v Starom Hrádku je širší a v regióne pomôže lepšie zvládať nápor dopravy. Viac ako polročná rekonštrukcia vyťaženého mosta nad potokom Podlužianka bola sfinalizovaná s mesačným predstihom a kraj ho uviedol do predčasného užívania 30. septembra.
Zbúranie mosta
Prestavba sa začala ešte v marci 2025, keď zhotoviteľ stavebných prác kompletne odstránil pôvodné 77-ročné premostenie. Následne pôvodný mostný objekt úplne zbúral, keďže Nitrianska župa pri poslednej prehliadke vyhodnotila jeho stav stupňom V. – zlý.
„Odborníci vtedy zistili rozpad betónu na okrajoch a v oblasti, kde vozovka klesá – pred a za mostom. Nespĺňal tak podmienky premostenia na ceste tretej triedy,” informoval Matej Takáč z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Rekonštrukcia bola podľa jeho slov nutná aj z dôvodu zaťažiteľnosti a rozšírenia mosta, vrátane rozšírenia priľahlého úseku cesty. Zvýšila sa tak bezpečnosť i plynulosť cestnej premávky. Úpravou prešlo aj koryto potoka v tesnej blízkosti nového mostného objektu. Vynovený most na ceste III/1543 je dôležitý aj z hľadiska každodenného života ľudí žijúcich v jeho bezprostrednom okolí.
Masívne rekonštrukcie
„Na základe výsledkov sčítania dopravy prešlo pred rekonštrukciou daným úsekom za 24 hodín 409 nákladných vozidiel a autobusov, 3 208 osobných áut a 15 motocyklov. Bolo treba urýchlene konať. Most nebol v najlepšej kondícii a nám ide nielen o plynulosť dopravy, ale aj bezpečnosť našich obyvateľov a ich komfort pri dochádzaní za prácou, vzdelaním či rodinou,“ uviedol predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík. Za prestavbu mosta zaplatil kraj viac ako 600-tisíc eur. Jeho modernizácia však bude vo väčšej miere refinancovaná z európskych zdrojov.
„Prestavbou mosta v Starom Hrádku to ani zďaleka nekončí. V uplynulých mesiacoch sme si na úrade vyhrnuli rukávy a pustili sa do masívnych rekonštrukcií ďalších mostov naprieč celým krajom. Systematicky pracujeme na tom, aby bola infraštruktúra v regióne každým dňom modernejšia a lepšia. Ešte tento rok by sme chceli dokončiť ďalších päť nových mostov – v Malých Ripňanoch, Hornom Piali, Bohuniciach, Tešmáku a v Hajnej Novej Vsi,“ vymenoval Becík.
Za posledné tri roky Nitriansky samosprávny kraj aj za pomoci Regionálnej správy a údržby ciest Nitra zrekonštruoval a opravil 69 mostov. Do konca roka 2026 by malo byť v celom kraji zmodernizovaných spolu až 107 mostov na cestách II. a III. triedy, ktoré sú v správe župy.