NDS podpísala zmluvy na tri úseky kysuckej D3 za 890 miliónov, pribudne takmer 30 kilometrov diaľnic – FOTO

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v utorok 30. septembra podpísala zmluvy so zhotoviteľmi všetkých troch úsekov diaľnice D3 na Kysuciach. Celkovo pribudne 26 kilometrov novej diaľnice, ide teda o najväčší diaľničný projekt posledných rokov.
Hodnota zákaziek je zhruba 890 miliónov eur bez DPH (1,095 mld. eur s DPH) , pričom 85 percent nákladov bude financovaných z eurofondov a zvyšok zo štátneho rozpočtu. Zhotoviteľom úseku Oščadnica – Čadca, Bukov v dĺžke 5,3 kilometra s druhou rúrou tunela Horelica za 230,4 milióna eur bez DPH je združenie Váhostav, Metrostav a Duna Astfalt.
Dĺžka diaľnice sa predĺži o viac ako 20 kilometrov
Rovnaké konzorcium bude stavať aj úsek Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto s dĺžkou 11,2 km za 398,7 milióna eur bez DPH. Úsek Kysucké Nové Mesto – Oščadnica dlhý 9,6 km vybuduje Skanska – SK za 261,3 milióna eur bez DPH. Zmluvné lehoty výstavby sú nastavené na 3,5 roka, v prípade úseku s tunelom Horelica na 4,5 roka.
„Pri megaprojekte kysuckej D3-ky sa dostávame od výkresov a vybavovačiek k reálnej príprave stavenísk a verím, že čoskoro už aj k samotnej výstavbe. Tá sa síce nezaobíde bez zásahov do živej premávky, keďže však staviame všetky tri úseky naraz, dopravné obmedzenia počas výstavby budú násobne kratšie,“ uviedol minister dopravyJozef Ráž.
Aktuálne má existujúci ťah D3 necelých 40 kilometrov. Dĺžka kysuckej diaľnice sa po výstavbe predĺži o 21 kilometrov štvorprúdovej diaľnice a päť kilometrov polovičného profilu vrátane druhej rúry tunela Horelica.
Generálny riaditeľ NDSFilip Macháček zdôraznil, že po dobudovaní vznikne súvislý diaľničný ťah od Žiliny až po hranice s Poľskom a zároveň sa vytvorí plnohodnotné diaľničné prepojenie severu s juhozápadom Slovenska.
„Tranzitná doprava tak pohodlne prejde Slovenskom cez diaľnice D1 a D3 bez toho, aby zaťažovala cesty nižších kategórií a intravilány miest a obcí,“ skonštatoval Macháček. Podľa analýz sa po otvorení D3 výrazne zníži premávka na ceste I/11, najmä v obciach Oškerda, Radoľa, Povina a Kysucký Lieskovec.
Napríklad pri Oškerde má denne ubudnúť až 12-tisíc osobných a 6 000 nákladných vozidiel. Pri ostatných obciach sa úbytok pohybuje okolo 7 000 vozidiel pri osobnej doprave a zhruba okolo 5 000 pri nákladnej doprave za 24 hodín. Miestni obyvatelia tak ušetria čas najmä v rannej a popoludňajšej špičke.