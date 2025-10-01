Stav najmladšieho mostu v Poprade sa zhoršuje, na Suchoňovej museli obmedziť dopravu

Pre zhoršujúci sa stav mosta na Suchoňovej ulici v Poprade tam platí od konca septembra nové dopravné obmedzenie. Ide o zákaz vjazdu vozidlám s hmotnosťou nad 3,5 tony s výnimkou autobusov mestskej hromadnej dopravy.
Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti, podľa ktorej je zámerom zabezpečiť dlhodobú bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a ochranu infraštruktúry. Mesto označilo toto obmedzenie za preventívne opatrenie. Stav mosta sa podľa neho síce zhoršuje, naďalej je však bezpečný pre bežnú dopravu.
Most ponad štátnu cestu I/66
„Cieľom je predísť zbytočnému zaťažovaniu mostnej konštrukcie ťažkými vozidlami až do času jeho plánovanej komplexnej rekonštrukcie v blízkej budúcnosti,“ uviedlo.
Cestári hľadajú riešenie dopravy v Starej Ľubovni, problémom je vstup v smere od Kežmarku
Most ponad štátnu cestu I/66 Poprad – Brezno spája sídliská na Starom a Novom Juhu a prepája ulice Ludvíka Svobodu a Suchoňova, patrí k najvyťaženejším. Ešte v januári 2023 tam realizovali jeho podopretie, na základe diagnostiky bol totiž jeho stav klasifikovaný ako havarijný.
Najmladší most v Poprade
Komplexnú sanáciu mosta vtedy samospráva avizovala doriešiť podľa odporúčania diagnostiky v období nasledujúcich piatich rokov. Ide pritom o najmladší most v Poprade, do užívania bol odovzdaný v 90. rokoch.
Odborná prehliadka nasledovala po tom, ako sa na moste objavili trhliny. Nakoniec sa prišlo na to, že samotný most bol zle postavený. Hlavná prehliadka ukázala, že normu nespĺňa ani betón použitý počas výstavby, rovnako ani výstuže.