Diaľničiari spúšťajú opravu mostných objektov na D1 pri Martine, práce si vyžiadajú dopravné obmedzenia

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala s opravou mostných objektov na úseku diaľnice D1 pri Martine. Práce si vyžiadajú postupné čiastočné uzávierky a potrvajú približne jeden mesiac, v závislosti od počasia.
Ako informovala NDS, opravy sa týkajú vozoviek v oblasti mostných záverov na zhruba 14-kilometrovom úseku diaľnice. Každá z nich potrvá maximálne tri dni, pričom súčasne bude obmedzený vždy iba jeden úsek. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku. Cieľom je minimalizovať dosah stavebných prác na plynulosť premávky.
Čiastočnou opravou prejde šesť mostných objektov. Konkrétne most Dubná Skala, mosty nad Váhom, nad Kantorským potokom, nad železničnou traťou a Krpelianskym potokom. Práce sa budú realizovať na pravej alebo ľavej strane mosta.
„Hoci ide o čiastočné opravy, výsledok bude mať dlhodobý význam. Práce na tomto úseku diaľnice zabezpečia nielen komfortnejšiu, ale aj bezpečnejšiu jazdu po jednom z najdôležitejších dopravných ťahov Slovenska,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.