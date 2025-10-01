Cyklotrasy v Bratislave sa rozrastú, primátor Vallo s ministrom Rážom oznámili ďalšie investície

Primátor Bratislavy Matúš Vallo spolu s ministrom dopravy Jozefom Rážom v stredu spoločne ohlásili ďalšie investície do rozvoja cyklistickej infraštruktúry v hlavnom meste. Vďaka financovaniu z Plánu obnovy a odolnosti pribudlo v Bratislave už viac ako deväť kilometrov cyklotrás.
Minister Ráž teraz podpísal zmluvy na prefinancovanie ďalších štyroch cykloprojektov za približne jeden milión eur, ktoré navrhlo a bude realizovať hlavné mesto. Vďaka tomu pribudne v Bratislave viac ako šesť kilometrov novej cyklistickej infraštruktúry, ktorá zapadá do ucelenej mestskej cyklosiete a prepája existujúce frekventované cyklotrasy v meste.
Aktuálne projekty
„Plán obnovy a odolnosti je významnou pomocou pri zlepšovaní cyklodopravy v hlavnom meste, ktorá sa stáva čoraz populárnejšou a zároveň aj dôležitou alternatívou pri presúvaní sa mestom,“ priblížil hovorca magistrátu Peter Bubla.
Vďaka financovaniu z Plánu obnovy sa už podarilo vybudovať alebo zrekonštruovať viacero cyklotrás. Išlo napríklad o takmer 1,5-kilometrový združený cyklistický chodník na Vrakunskej ceste, ale aj viac ako kilometer dlhý cyklochodník na Račianskej ulici, či viac ako 700-metrovú cyklotrasu na Ulici 29. augusta, ktorá spolu s mestom vybudovanou cyklotrasou na Dunajskej ulici spája existujúce cykloradiály.
Aktuálne hlavné mesto realizuje ďalšie cykloprojekty, s ktorými uspelo vo vyhlásenej výzve a budú financované z Plánu obnovy. Prvým je projekt Cyklotrasa Podkarpatská radiála s celkovou dĺžkou 0,725 kilometra, ktorá prepája Raču s centrom mesta. Ďalšou je Cyklotrasa Podháj – Lamač s dĺžkou 2,40 kilometra, ktorá napája sídliskovú časť Lamača a jeho administratívne a školské centrum s hlavnou cyklotrasou smerom do centra mesta.
Bezpečnosť je základ
Cyklotrasa Hany Meličkovej – Molecova s dĺžkou 1,50 kilometra spája sídlisko Dlhé diely s centrom Karlovej Vsi a vedie ďalej do centra mesta. Cyklotrasa R12 Lamačská radiála – ulica Zidiny, Ostružinový chodník s dĺžkou 1,39 kilometra sa nachádza na priamej spojnici mestskej časti Lamač s centrom mesta a zároveň vytvára prepojenie na rekreačnú oblasť Železná studnička.
„Bezpečná infraštruktúra je základným predpokladom na to, aby ľudia nechali doma autá a zmenili spôsob, akým sa pohybujú po meste. Som rád, že v Bratislave si to uvedomujú a verím, že aj tieto štyri nové projekty prispejú k lepšiemu a zdravšiemu životu v hlavnom meste,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž. „Našou snahou je dosiahnuť, aby sa čo najviac obyvateľov mohlo čo najbezpečnejšie, najkomfortnejšie a najefektívnejšie presúvať po meste, a to aj na bicykli,“ doplnil primátor Vallo.