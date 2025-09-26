Diaľničiari po otvorení obchvatu Košíc opravia lokálne cesty, obmedzenia sa budú snažiť minimalizovať - VIDEO

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala po otvorení nového 14-kilometrového úseku rýchlostnej cesty pri Košiciach s opravami miestnych komunikácií, ktoré boli počas výstavby intenzívne využívané stavebnými mechanizmami. Nový ťah rýchlostnej cesty je od stredy plne k dispozícii motoristom bez potreby diaľničnej známky.
Lokálne opravy ciest
Ako informovala NDS, aktuálne prebiehajú lokálne opravy medzi Šacou a Malou Idou. Od konca mesiaca sa má približne dva týždne opravovať cesta tretej triedy medzi Sadmi nad Torysou a Ďurkovom. Menšie práce sú naplánované aj v Šebastovciach.
„Stavebné stroje doteraz jazdili po rôznych vedľajších cestách, čo sa odrazilo na ich stave, preto ich bude potrebné opraviť a urobiť kompletnú obnovu asfaltu. Práce sa budú vykonávať v najbližších týždňoch,“ skonštatoval minister dopravy Jozef Ráž.
Minimalizácia dopravných obmedzení
NDS avizuje, že sa bude snažiť minimalizovať dopravné obmedzenia. Motoristi už navyše majú podľa diaľničiarov k dispozícii aj novú dopravnú alternatívu v podobe rýchlostnej cesty.
„Výstavbu akejkoľvek cesty spravidla sprevádza aj mierny diskomfort z prejazdu stavebných mechanizmov. Logistika sa však nezaobíde bez toho, aby tieto mechanizmy využívali aj miestne cesty. Preto je našou povinnosťou dať ich hneď po výstavbe do pôvodného stavu,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.