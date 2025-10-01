Bratislavský kraj začal s opravou seneckého mosta, doprava bude spočiatku bez obmedzení

Most je súčasťou cesty II/503 medzi Sencom a Hrubým Šúrom.
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začala od stredy s opravou mostného objektu M4331 v extraviláne mesta Senec, na ulici Šamorínska. Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, most je súčasťou cesty II/503 medzi Sencom a Hrubým Šúrom. Stavebné práce budú zatiaľ realizovať vedľa mosta, teda mimo vozovky a úplne bez obmedzenia dopravy.

Od piatka 10. októbra budú stavebné práce realizovať aj v miestach krajníc na vozovke, a to počas čiastočnej uzávery cesty II/503. Vymieňať budú pôvodné odvodňovače a izoláciu. Počas realizácie stavebných prác na moste M4331 zachovajú obojsmernú dopravu.

Vedená bude v zúžených jazdných pruhoch na moste so šírkou pruhu minimálne 2,75 metra a bude usmernená prenosným dopravným značením,“ dodala Forman.

