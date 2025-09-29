Košice majú financie na rekonštrukciu mosta na Hlinkovej ulici, práce by mohli začať na jar

Mesto Košice má zabezpečené prostriedky na financovanie rekonštrukcie mosta na Hlinkovej ulici. Ako samospráva uviedla pre agentúru SITA, Kooperačná rada ÚMR schválila na tento účel poskytnutie sumy bezmála 10,7 milióna eur z eurofondov.
Mestské zastupiteľstvo zas schválilo osempercentnú spoluúčasť mesta, ktorá by mala byť v sume 936-tisíc eur.
Cenu ukáže verejné obstarávane
Konkrétnu cenu rekonštrukcie by malo ukázať verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 10 miliónov eur bez DPH.
„Vzhľadom na neuspokojivý technický stav spočívajúci v poškodených nosníkoch a trhlinách podalo mesto Košice začiatkom jari žiadosť o stavebné povolenie na jeho rekonštrukciu. V súčasnosti pripravujeme podklady pre proces verejného obstarávania na zhotoviteľa, s ktorým chceme začať okamžite po získaní stavebného povolenia,“ uviedlo ďalej mesto. Doplnilo, že s rekonštrukciou by sa mohlo začať na jar budúceho roka. Samospráva podotkla, že je správcom 51 mostov a 20 lávok.
„Zlepšovanie kvality dopravy a dopravnej infraštruktúry je našou dlhodobou prioritou, pretože ich trápi obrovský modernizačný dlh z minulosti až vo výške miliardy eur,“ akcentovalo mesto. Očakávaný čas trvania rekonštrukcie je 18 mesiacov, most by teda mohol byť opäť plne prejazdný ku koncu roka 2027.
Technický stav mosta je nepriaznivý
Mesto ešte začiatkom tohtoročného augusta informovalo, že pre nepriaznivý technický stav sa na moste na Hlinkovej ulici s okamžitou platnosťou mení organizácia dopravy. Premávka sa zúžila z pôvodných štyroch na dva jazdné pruhy, zároveň bola maximálna povolená rýchlosť znížená na 30 km/hod.
„Most ponad železničnú trať na Hlinkovej je jedným z najfrekventovanejších v meste, každý deň po ňom prejde vyše 30-tisíc áut. Najväčším problém mosta sú nosníky typu Vloššák, ktoré boli použité na jeho výstavbu a spôsobili problémy aj na mnohých iných mostoch v bývalom Československu. Na základe diagnostiky a statickej zaťažovacej skúšky bolo zistené, že je potrebné vykonať výmenu horizontálnej nosnej konštrukcie. V tomto prípade by nepomohla ani realizácia nadbetonávky nad nosníky Vloššák, pretože by to ani tak nevyhovovalo záťažovej norme, ktorá dnes platí,“ vysvetľuje samospráva.
Výmena nosnej konštrukcie
Mesto ďalej ozrejmilo, že je potrebné kompletne vymeniť nosnú konštrukcia mosta nachádzajúca sa pod vozovkou. Sanovať potrebujú aj opory a medziľahlé podpery mosta, tie ale ostanú pôvodné. V rámci úprav sa tam doplní napríklad časť betónu, chýbajúca výstuž, prípadne pribudne sanačná omietka, zjednocujúci náter.
„Projekt počíta s tým, že v rámci jednej fázy sa odstráni mostný zvršok a vymenia sa všetky prefabrikáty nosnej konštrukcie v celej dĺžke mosta zhruba 160 metrov, no iba na jednej polovici mosta. Zostávajúca časť mosta bude slúžiť pre dopravu,“ uvádza ďalej mesto Košice.
Jeden jazdy pruh v každom smere
Samospráva na margo obmedzenia dopravy dodala, že v každom smere bude pre vozidlá MHD a motoristov k dispozícii len jeden jazdný pruh tak, ako to bolo aj počas opravy v rokoch 2013 a 2014. Vtedy bolo vymenených 12 kusov nosníkov v najhoršom stave.
„Jeden z nich bol vtedy dokonca zlomený, ten sa musel ešte pred rekonštrukciou podoprieť. Popri tom sa vytypovalo ďalších 58 kusov poškodených prefabrikátov, ktoré sa takisto museli vymeniť,“ dopĺňa mesto.
Dopravné obmedzenia
Mestská časť Sídlisko Ťahanovce na sklonku augusta na sociálnej sieti informovala, že počas leta spolu s IDS Východ, ZSSK a mestom Košice intenzívne skúmali možnosti zmiernenia dopadov obmedzení na moste na dopravu.
„Ak sa preukážu naplánované opatrenia nedostatočné, nad rámec tradičných opatrení mesto Košice v spolupráci s DPMK operatívne zabezpečí nové alternatívne spojenie sídliska s centrom mesta za použitia novej autobusovej linky a vlakov medzi železničnou zastávkou Ťahanovce a železničnou stanicou v Košiciach, pričom pred železničnou stanicou je možný prestup na existujúce linky MHD zo zastávky Staničné námestie,“ uviedla vtedy s tým, že cieľom je vytvoriť pre obyvateľstvo na sídlisku alternatívu dopravného spojenia s centrom mesta, ktorú negatívne neovplyvnia dopravné obmedzenia.