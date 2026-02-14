Derby v Prešove prinesie dopravné obmedzenia aj prísne kontroly. Zápas označili za rizikový

V súvislosti s futbalovým zápasom medzi FC Tatran Prešov a FC Košice, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. februára so začiatkom o 18:00, budú v okolí prešovskej Futbal Tatran Aréna platiť dopravné obmedzenia. Zápas najvyššej futbalovej súťaže je označený za rizikový a platiť na ňom budú prísne bezpečnostné opatrenia.
Ulice Björnsonova a Čapajevova budú od 16:00 do 21:00 úplne uzatvorené pre motorové vozidlá. V uvedenom čase nebude možné ani parkovanie v bezprostrednom okolí štadióna. Ako informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov Vladimír Tomek, zmeny sa dotknú aj mestskej hromadnej dopravy.
Zmeny v mestskej hromadnej doprave
Linka 39 bude premávať obojsmerne po obchádzkovej trase cez Clementisovu ulicu. Neobslúži obojsmerné zastávky Mukačevská, Jazdecká, Futbal Tatran Aréna v smere Sídlisko III a Sabinovská, futbal aréna v smere na Hlavnú. Na obchádzkovej trase bude linka 39 zastavovať obojsmerne na náhradných zastávkach Poliklinika, Clementisova, Volgogradská, Námestie Kráľovnej pokoja a Vukov.
Ako upozornila tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, počas zápasu budú uplatnené prísne bezpečnostné opatrenia v zmysle platnej legislatívy. Keďže ide o rizikové stretnutie, akékoľvek porušenie pravidiel bude sankcionované prísnejšie než pri bežnom zápase.
Priebeh podujatia budú monitorovať zložky Policajného zboru SR v spolupráci s organizátormi prostredníctvom kamerového systému. Posilnené budú aj hliadky Mestskej polície Prešov. „Prosíme všetkých športových fanúšikov, aby sa na futbalovom štadióne a v jeho okolí správali slušne a zodpovedne, nepoškodzovali ho ani ho neznečisťovali,“ uviedla Šitárová.
Otvorenie štadióna a kontroly pri vstupe
Futbalový klub FC Tatran Prešov informoval, že štadión sa otvorí dve hodiny pred úvodným výkopom derby, teda od 16:00. Pri vstupoch budú prebiehať podrobné bezpečnostné kontroly, preto organizátori vyzvali na včasný príchod na zápas. „Príchodom dve hodiny pred zápasom si zabezpečíte plynulý vstup a stihnete úvod stretnutia bez zbytočného stresu,“ uviedli organizátori.
Pri vstupe budú kontrolované vstupenky vystavené na meno a priezvisko spolu s občianskym preukazom alebo pasom. Každá osoba musí mať na vstupenke svoje vlastné meno. Neplnoleté osoby do 14 rokov v sprievode dospelej osoby sa nemusia identifikovať žiadnym dokladom totožnosti. „V prípade, že nebude možné fanúšika identifikovať platným dokladom totožnosti, vstup na podujatie mu nebude umožnený,“ upozornili organizátori.
Vzhľadom na to, že ulice Björnsonova a Čapajevova budú pred a počas zápasu úplne uzatvorené pre motorové vozidlá, v okolí štadióna nebude možné parkovanie. „Apelujeme na fanúšikov, aby využili hromadnú dopravu alebo prišli pešo,“ dodali organizátori. Zároveň usmernili fanúšikov so vstupenkami do sektora D, aby využili výhradne vstup D cez ulicu Krížna, čo umožní plynulejší a rýchlejší prechod cez bezpečnostnú kontrolu.
Na štadión je zakázaný vstup a pobyt pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, vnášanie alkoholu, pyrotechniky a zakázaných predmetov, takisto prejavy rasizmu, xenofóbie a hanobenia rasy, rasistické, vulgárne a hanlivé pokriky. Zakázané je aj vstupovanie do iných sektorov a na hraciu plochu. „Porušenie môže viesť k vysokej finančnej pokute alebo zákazu vstupu na športové podujatia,“ upozornili organizátori.