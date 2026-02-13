ZSSK pre výluky doma aj v Česku upraví cestovný poriadok, železničné trate čakajú významné obmedzenia

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od polovice februára upraví cestovný poriadok na viacerých tratiach. Dôvodom sú výluky a rekonštrukčné práce na železničnej infraštruktúre zo strany Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) na Slovensku a Správe železníc v Českej republike. Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, snahou prijatých opatrení je zabezpečiť aj počas výluky čo najpohodlnejšie a najplynulejšie cestovanie.
Na dolnom Považí a dolnej Nitre sú zmeny spojené s rekonštrukciou trate Trnava – Leopoldov a modernizáciou zabezpečovacieho zariadenia. Rýchliky R 7xx Ponitran na trase Prievidza – Bratislava Nové Mesto budú od 16. februára mimoriadne zastavovať aj v stanici Pezinok. V úseku Pezinok – Bratislava Nové Mesto budú v týchto vlakoch dočasne uznávané aj cestovné doklady IDS BK.
Významné obmedzenia
Vybrané regionálne expresy REX 18xx a osobné vlaky 51xx na trase Nitra – Trnava budú od utorka 17. do utorka 24. februára premávať len v úseku Nitra – Leopoldov. V Leopoldove bude zabezpečený prestup na rýchliky R 107xx Považan smer Trnava a zo smeru Trnava, ktoré budú počas tohto obdobia zastavovať aj v stanici Brestovany.
Významné obmedzenia zasiahnu aj spojenie do Českej republiky. Pre sanáciu trate v úseku Horní Lideč – Vsetín po zosuve pôdy bude od pondelka 16. februára až do konca platnosti grafikonu 2025/2026, teda do 12. decembra 2026, úplne prerušená železničná doprava cez pohraničný priechod Lúky pod Makytou – Horní Lideč.
Náhradná autobusová doprava
Diaľkové vlaky EC Valašský expres na linke Žilina – Praha budú v úseku Púchov – Vsetín nahradené autobusovou dopravou, pričom prípoje v stanici Púchov nebudú garantované. ZSSK odporúča cestujúcim využiť skoršie spoje. Regionálne vlaky na linke Púchov – Horní Lideč budú premávať iba v úseku Púchov – Strelenka, zvyšný úsek bude bez náhrady zrušený.
Zmena sa dotkne aj autovlaku EN 442 z Humenného do Prahy s výkladkou automobilov v stanici Praha-Michle. Od noci z 16. na 17. februára do konca grafikonu sa jeho príchod do stanice Praha hl. n. posunie na 7:26, čo je o približne 20 minút skôr oproti pôvodnému času. Do stanice Praha-Michle vlak príde o 8:38, pričom vykládka automobilov sa uskutoční v skoršom čase.