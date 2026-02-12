Leo Express prepravil minulý rok viac ako štyri milióny cestujúcich, plánuje aj nové medzinárodné linky

Dopravca Leo Express prepravil v roku 2025 na Slovensku, v Česku a Poľsku celkovo 4,565 milióna cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 19,2 percenta. Na Slovensku zaznamenal viac ako 10-percentný rast počtu cestujúcich na komerčných linkách a na trati Bratislava – Komárno dokonca nárast o 27,4 percenta.
Nová medzinárodná linka
Ako informoval hovorca českého dopravcu Emil Sedlařík, na jedinej slovenskej železničnej trati prevádzkovanej súkromným dopravcom, teda na linke Bratislava – Komárno, prepravil vlani spolu takmer 2,9 milióna cestujúcich.
Leo Express prinesie priame spojenia, ktoré doteraz neexistovali. Bratislava získa nové medzinárodné trasy
„Nasadili sme spoľahlivé nízkopodlažné vozne s WiFi a garantovanou klimatizáciou a naše služby neustále zlepšujeme,“ uviedol generálny riaditeľ Leo Express Peter Köhler. Dodal, že aktuálne testujú výdajné automaty priamo vo vlakoch a zaviedli 100-percentnú garanciu funkčnosti klimatizácie a kúrenia.
Od 30. apríla dopravca spustí novú medzinárodnú linku medzi Bratislavou a Prahou, ktorá bude zachádzať aj do bratislavskej Petržalky. Nové spojenie bude nadväzovať na vlaky na trati Bratislava – Komárno. Na linku nasadí nízkopodlažné, klimatizované súpravy Talgo s WiFi pripojením.
Úprava infraštruktúry
Z dôvodu úprav infraštruktúry v stanici Žilina Leo Express dočasne preruší od 1. marca prevádzku na existujúcej linke z Prahy do Žiliny a Prešova. Na trať sa plánuje vrátiť 30. apríla, rovnako so súpravami Talgo.
Kolektívne vyjednávanie u Leo Express sa zaseklo, odbory varujú pred naťahovaním rokovaní
Leo Express na Slovensku zároveň rozširuje tím stevardov aj rušňovodičov. „Máme záujem jednak o skúsených rušňovodičov, no vďaka vlastnému školiacemu centru dokážeme nových rušňovodičov sami vyškoliť,“ vysvetlil Köhler. Zároveň deklaroval záujem uchádzať sa aj o ďalšie trate objednávané štátom.
V najbližších mesiacoch plánuje dopravca ďalšiu expanziu v okolitých krajinách. Od 1. marca chce spustiť vnútroštátnu linku Krakov – Varšava a zároveň zaviesť medzinárodné spojenie Praha – Krakov – Varšava. Od 30. apríla plánuje nové medzinárodné spojenia Praha – Pardubice – Olomouc – Otrokovice – Staré Město u Uherského Hradiště – Bratislava.
Na 25. júna avizuje vstup na nemecký trh spustením diaľkovej linky Frankfurt nad Mohanom – Lipsko – Drážďany – Praha – Ostrava – Krakov – Przemyśl. Súčasťou plánov je aj autobusová linka Krakov – Ľvov s nadväznosťou na vlaky Leo Express od 1. marca 2026.