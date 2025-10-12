V Prešove sa začne rozsiahla rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry, vodičov čakajú kolóny a zmeny trás

V Prešove sa začínajú rozsiahle dopravné obmedzenia v súvislosti so stavebnými prácami na preložke inžinierskych sietí a rekonštrukciou mosta na Ulici Jána Pavla II. Od pondelka 13. októbra do štvrtka 13. novembra bude úplne uzavretá križovatka ulíc Škultétyho a 17. novembra. Zároveň bude od 13. októbra na celý rok uzavretý most na Ulici Jána Pavla II., a to až do 30. novembra budúceho roka.
Zmeny sa dotknú vodičov, MHD aj peších
Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, v súvislosti s uzávierkami budú platiť rozsiahle zmeny dopravného režimu dotýkajúce sa individuálnej automobilovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy (MHD), regionálnych autobusov, cyklistov aj peších.
Obchádzkové trasy pre vodičov budú vedené po uliciach Budovateľská – Pavlovičovo námestie – Železničiarska – Kúpeľná – 17. novembra – Požiarnická – Obrancov mieru v smere na Sídliská II a III a Poprad, a po uliciach Budovateľská – Pražská v smere na Košice.
Pre mestskú a prímestskú autobusovú dopravu budú platiť zmeny trás. Linky MHD 5 a 38 budú počas rannej špičky jazdiť po štandardných trasách, pričom na Budovateľskej ulici pribudne dočasná zastávka Škultétyho. Ostatné linky budú presmerované po obchádzkach cez Budovateľskú, Pražskú, Francisciho a Železničiarsku ulicu. Dopravný podnik mesta Prešov zároveň zavedie nový školský spoj R na trase Čierny most – Grešova, ktorý nahradí obmedzenia pôvodného školského spoja P.
Obmedzenia pre cyklistov a chodcov
Zmeny sa dotknú aj cyklistov a chodcov. Cyklisti budú musieť využívať obchádzkové trasy po uliciach Železničiarska – Francisciho – 17. novembra – Záborského, s napojením na cyklistický chodník pri Prešovskej univerzite. Úsek cyklochodníka popri rieke Torysa medzi Tatran Handball Arénou a Ulicou Pod Kamennou baňou bude uzavretý. Chodci budú presmerovaní cez ulice Železničiarska a Francisciho, pričom prístup k nehnuteľnostiam na Ulici 17. novembra bude možný len zo smeru od Prešovskej univerzity.
Súčasťou obmedzení budú aj zmeny v jednosmerkách a zákazy zastavenia. Na uliciach Záborského, Francisciho a Železničiarska bude dočasne zmenený smer premávky a zavedený zákaz zastavenia pre zabezpečenie prejazdnosti vozidiel verejnej dopravy. Na križovatke Obrancov mieru – Požiarnická – Pod Kalváriou bude zakázané ľavé odbočenie z Požiarnickej ulice na Pod Kalváriou, s výnimkou autobusov MHD.
Mesto Prešov žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Všetky aktuálne informácie, obchádzkové trasy a nové cestovné poriadky MHD sú dostupné na webových stránkach a sociálnych sieťach mesta a Dopravného podniku mesta Prešov.