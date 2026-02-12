Košice posilnia autobusovú linku medzi Staničným námestím a letiskom, zmeny sa prispôsobia letovému poriadku

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) po dohode s mestom Košice pripravuje ďalšie posilnenie autobusovej linky 23 premávajúcej medzi Staničným námestím a košickým letiskom. Ako pre agentúru SITA uviedli z mesta Košice, k zmenám by malo dôjsť od marca, keď nastanú zmeny letového poriadku a pribudnú aj ďalšie priame lety medzi Košicami a Bratislavou.
„Bližšie informácie DPMK verejnosti včas oznámi. V tejto súvislosti dôjde na vybraných spojoch linky č. 23 k nahradeniu štandardných autobusov za veľkokapacitné kĺbové autobusy,“ doplnila samospráva.
V januári informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, že letecký dopravca Wizz Air zvýši frekvenciu letov na vnútroštátnej linke Bratislava – Košice na 13 spojení týždenne, a to z dôvodu vysokého záujmu cestujúcich o toto letecké spojenie. V súčasnosti je spojení deväť týždenne, zvýšenie počtu letov vstúpi do platnosti od 21. marca 2026. Medzi Bratislavou a Košicami sa teda bude lietať dvakrát denne, a to s rannou aj večernou rotáciou každý deň okrem stredy, keď zostane zachovaná jedna rotácia.
Na sklonku marca pribudnú do letového poriadku košického letiska aj nové spojenia do Malagy a Ríma. Linka z Malagy začne premávať 30. marca tohto roku, spustí ju spoločnosť Ryanair. Do tohto španielskeho mesta by sa malo z Košíc lietať v pondelky a štvrtky. Letecké spojenie na rímske letisko Fiumicino spustí spoločnosť Wizz Air o deň neskôr, teda 31. marca 2026, lietať sa bude v utorky a soboty.