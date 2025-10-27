Prešov pripravuje zavedenie zóny 30 v lokalite Za Kalváriou, obyvatelia môžu zaslať pripomienky

Mesto Prešov pripravuje nové dopravné opatrenia v lokalite Za Kalváriou, ktoré majú znížiť dopravné zaťaženie a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov. Radnica plánuje zaviesť zónu s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu.
Obyvatelia sa k návrhu môžu vyjadriť v utorok 28. októbra o 15:00 na stretnutí s dopravným projektantom na Terchovskej ulici. Ako uviedla tlačová referentka Mestského úradu v PrešoveLenka Šitárová, situácia v tejto časti mesta sa zmenila po dobudovaní diaľnice, keď sa do lokality dostáva nežiaduci tranzit.
Dopravné značenia priamo na vozovke
„Niektoré ulice bez chodníkov nie sú určené pre intenzívnu dopravu a rozšírené či opravené cesty lákajú vodičov k rýchlejšej jazde,“ uviedla Šitárová s tým, že obyvatelia opakovane upozorňujú na zvýšený hluk, nadmernú rýchlosť áut a narušenie pokoja v štvrti.
Navrhované riešenie, pripravené s dopravným projektantom, zahŕňa zníženie rýchlosti v celej lokalite na 30 kilometrov za hodinu, doplnenie vodorovného dopravného značenia priamo na vozovke a osadenie moderných dopravných vankúšov, ktoré prirodzene spomaľujú vozidlá, no sú šetrné k automobilom a zároveň tichšie ako klasické spomaľovače.
Podnety k návrhu
Ich presné umiestnenie určí autorizovaný dopravný projektant aj na základe podnetov obyvateľov. Podnety k návrhu môžu občania posielať na e-mailovú adresu zona30@presov.sk najneskôr do termínu terénnej obhliadky.
K realizácii zmien pristúpi mesto až po schválení projektu príslušnými orgánmi a po získaní potrebných povolení. Vzhľadom na poveternostné podmienky sa niektoré práce, najmä vyznačenie vodorovného dopravného značenia, môžu uskutočniť až na jar alebo leto 2026.
Pre obyvateľov, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť obhliadky v teréne, sa uskutoční zasadnutie výboru mestskej časti vo štvrtok 6. novembra o 17:00 v jedálni školy na Odborárskej ulici 30. Navrhované opatrenia majú podľa Šitárovej prispieť k upokojeniu dopravy, zvýšeniu bezpečnosti a celkovému zlepšeniu kvality života v lokalite Za Kalváriou.