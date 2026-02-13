Slovenskí dopravcovia si v susedných krajinách za mýto priplatia. Ktoré štáty zdraželi najviac?

Slovenským dopravcom sa jazda do zahraničia v roku 2026 predraží. Väčšina susedných krajín upravila sadzby mýta, pričom najvýraznejší percentuálny nárast cien zaznamenalo Poľsko, nasledované Rakúskom. Priplatia si však i v Česku a Maďarsku. Vyplýva to z informácií spoločnosti Eurowag.
Spoplatnené úseky
Ako uviedla Ivana Lang, viacero krajín zvyšuje sadzby mýta ako reakciu na rozširovanie siete spoplatnených úsekov. „Významným impulzom je aj snaha motivovať dopravcov na prechod na ekologické vozidlá,“ skonštatovala odborníčka, ktorá má v Eurowagu na starosti mýtne systémy. Podľa nej mnohé štáty prispôsobujú svoju stratégiu cieľu Európskej komisie znížiť emisie CO2 do roku 2030 o 30 percent.
Najvýraznejšie zdraženie pri 100-kilometrovej trase evidujú dopravcovia v Poľsku. Sadzba sa zvýšila o približne 3,79 eura. Poľsko pritom zvyšovalo mýto na dvakrát. Od januára išlo o bežnú valorizáciu v systéme e-TOLL, výraznejší nárast prišiel vo februári spolu s rozšírením spoplatnenej siete o ďalších 645 kilometrov.
Rakúske úrady zvýhodňujú bezemisné vozidlá, ostatní dopravcovia si priplatia. Zvýšenie nákladov predstavuje na 100-kilometrov trase sumu 2,5 eura. Kamionista, ktorý sa vyberie z Bratislavy do Nemecka cez Rakúsko, môže na trase od Kittsee po Salzburg zaplatiť približne o deväť eur viac ako vlani. Kým v roku 2025 stála cesta pre nákladné vozidlo nad 12 ton emisnej triedy Euro VI a CO2 triedy 4 približne 180 eur, po novom je to asi 189 eur.
České diaľnice
Prepravcovia využívajúci české diaľnice veľkú zmenu nepocítia. Ceny na diaľniciach sa zvýšili len mierne, pri 100 kilometroch ide o nárast o 0,28 eura. Výraznejší zásah pocítia dopravcovia na cestách prvej triedy, kde sadzba stúpla pri 100 kilometroch o 1,25 eura. Zároveň pribudne takmer 50 kilometrov nových spoplatnených úsekov na diaľniciach D1, D35 a D55.
Kamión smerujúci zo slovenskej hranice na diaľnici D2 cez celé Česko až na nemecké hranice v Rozvadove si tak tento rok v porovnaní s vlaňajškom za túto približne 430-kilometrovú trasu priplatí v prepočte 1,20 eur. Nákladnému autu smerujúcemu od slovenskej Drietomy do Brna po spoplatnenej ceste 1. triedy, zase stúpla sadzba za 77-kilometrový úsek približne o 10 percent. Kamióny s horšou emisnou a CO2 triedou si priplatia viac než tie ekologickejšie.
Maďarsko a Holandsko
Maďarsko, kde sa mýto pre nákladné vozidlá počíta ako súčet poplatku za infraštruktúru a ďalšie externality, ako je hlučnosť, znečistenie vzduchu a emisie CO2, pristúpilo k plošnému zvýšeniu infraštruktúrneho poplatku. Celková sadzba pre vozidlá nad 12 ton emisnej triedy Euro VI a CO2 triedy 4 stúpla približne o 1,82 eura na sto kilometrov. Na trase z Rajky k srbskej hranici si tak dopravcovia priplatia vyše šesť eur.
Najväčšou systémovou zmenou prejde Holandsko, ktoré od júla zavádza platbu mýta podľa prejdenej vzdialenosti namiesto elektronickej diaľničnej známky. Dopravcovia zapojení do Európskej služby elektronického mýta (EETS) však budú môcť nové pravidlá využiť bez potreby ďalšieho zariadenia. V opačnom prípade si budú musieť na hraniciach zakúpiť mýtnu palubnú jednotku.