Na videnie nepotrebujeme len zrak. Spišské divadlo pripravuje úspešnú rozprávku Mimi a Líza

Spišské divadlo, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, začalo skúšobný proces novej inscenácie pre deti. Na divadelné dosky prinesie známu slovenskú rozprávku Mimi a Líza. Tú môžu deti poznať z úspešného animovaného seriálu či knihy.

Čarovná náučná rozprávka má krásne posolstvo – že na videnie už dávno nepotrebujeme len zrak. Nevidiaca Mimi vidí svet rukami a ušami. So svojou najlepšou kamarátkou Lízou sú susedkami v pavlačovom dome. Bláznivá Líza a plachá Mimi na spoločných výpravách do sveta fantázie zisťujú, že náš svet sa dá vidieť rôznymi spôsobmi. Vnímavá, pokojná a rozvážna Mimi neustále prekvapuje Lízu tým, že hoci nevidí, vo svete nie je stratená.

Obľúbenú rozprávku, pod ktorou sú podpísané tri autorky – Katarína Kerekesová, Katarína Moláková a Alexandra Salmela, pre potreby Spišského divadla zadaptovala posledná menovaná. Divadelná inscenácia ponúkne detským návštevníkom milé a láskavé príbehy o dvoch rozdielnych dievčatkách, ktoré spája úprimné priateľstvo.

Divadlo deti formuje a vychováva

Scénu a réžiu zastrešuje Daša Krištofovičová. Ako scénografka spolupracovala s mnohými režisérmi v kamenných i nezávislých divadlách a venuje sa aj réžii. K rozprávkam má blízko a pripomína, aké dôležité je venovať sa divadlu pre deti: „Divadlo má na deti veľký vplyv, vychováva ich. Deti dokáže formovať, reálne sa dokážu z príbehov ponaučiť, získať cit. Keď im budeme odmalička vštepovať zmysel pre krásu, spravodlivosť, priateľstvo aj prostredníctvom divadla, môže ich to neskôr v dospelosti obohatiť.“ O projekte Mimi a Líza hovorí, že to nebude len čistá činohra: „Budeme pracovať aj s prvkami objektového a pohybového divadla a takisto s maskami.“

Spoluprácu s herečkami v hlavných postavách si režisérka pochvaľuje: „Oceňujem, ako nad scenárom uvažujú, veľa inscenačných mini problémov dokázali vyriešiť tým, ako sa nad svojimi postavami zamýšľajú. Páči sa mi, že navzájom sú priateľky a dokážu to preniesť aj na javisko.“

1) Fotografia zo skúšky – výraznou súčasťou scény bude schodisko pavlačového domu. Okrem Kristíny Kotarbovej (v strede) ako Mimi si viaceré postavy zahrajú Katarína Turčanová a Pavol Gmuca. Foto: Pavol Furik

Výzva pre mladé herečky

V postavách dvoch nerozlučných priateliek sa predstavia dve najmladšie členky umeleckého súboru SD. Úlohu rozvážnej nevidiacej Mimi stvárni Kristína Kotarbová. Ako priznáva, v detstve skôr vystrájala, takže povahovo má bližšie k Líze. „Ale jemná a krásna Mimi je mi veľmi sympatická. Jej pokoj je naozaj príťažlivý. Je to pre mňa niečo nové – zahrať také jemné a milé dievčatko,“ hovorí mladá herečka.

Priebojnú a spontánnu Lízu bude hrať Mária Cvengroš. Ako hodnotí, „Líza je zaujímavá svojou energiou a aj tým, ako si dokáže ísť za svojím. Je to presný opak Mimi – energická mudrlantka, veselé, trošku pojašené dieťa. Musím priznať, že osobnostne mám bližšie práve k Mimi. Bola som tiché a pokojné dieťa, kým Kristína skôr vyvádzala a hrala futbal. Výzor klame, možno aj tým, že ona je nežná blondínka a ja mám veľké oči a výrazné črty tváre. Takže je to výzva pre nás obe, že budeme hrať tú druhú.“

Nerozlučné priateľky v rozprávke spoločne spoznávajú susedov, ktorí im otvoria dvere nielen do svojich bytov, ale aj do nových, doposiaľ nespoznaných svetov. A nebola by to rozprávka, keby im dievčatá neurobili svet krajší a farebnejší.

Masky, parochne aj pesničky

Malých aj veľkých divákov čaká v divadle viacero prekvapení – veselé pesničky, pôsobivé zvieracie masky, pestré kostýmy, obrovské rozprávkové parochne, aj interaktívne zážitky. „Chceme deťom sprostredkovať silný emocionálny zážitok. Hlavnou myšlienkou je konfrontácia dvoch svetov: vidiaceho a nevidiaceho dievčatka, ale tiež sveta prísnych pravidiel a bezhraničnej fantázie. Spoznávanie našich svetov navzájom môže byť pre všetkých obohacujúce,“ hovorí o pripravovanej inscenácii Daša Krištofovičová.

Mimi a Líza je jediný komplexne spracovaný detský projekt na Slovensku. Má televíznu, knižnú aj rozhlasovú podobu a minulý rok vyšla tiež prvá digitálna hra na motívy animovaného seriálu. Tento projekt finančne podporila Nadácia Tatra banky.

Celoslovenská premiéra rozprávky Mimi a Líza v Spišskom divadle je naplánovaná na nedeľu 19. januára 2025. Po jej uvedení rozšíri divadlo repertoár predstavení pre detských divákov na päť rozprávok.

Informačný servis