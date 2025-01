Meteorológovia vydali pre šesť okresov žltú výstrahu, sneženie na Slovensko priniesol oklúzny front

Na viacerých miestach Slovenska do stredajšieho rána nasnežilo. Ako informuje portál iMeteo.sk, oklúzny front priniesol sneženie, ktoré zasiahlo najprv sever Slovenska od polnoci a následne sa sneženie presúvalo do južnejších okresov vrátane nížin, kde sa sneh aj udržal.

„Na severe pribudlo do 15 centimetrov snehu, na juhu sa Slováci zobudili do poprašku do 5 centimetrov snehu a do bieleho rána sa zobudili po dlhšom čase aj v Bratislave,“ priblížil spomínaný meteorologický web.

Predpoveď počasia na stredu

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojej predpovedi uvádza, že oklúzny front spojený

s tlakovou nížou postupuje cez našu oblasť smerom na juhovýchod a za ním sa k nám neskôr od západu začne rozširovať okraj tlakovej výše.

V stredu je na Slovensku oblačno až zamračené a spočiatku sa na mnohých miestach, neskôr len miestami,

ešte vyskytne sneženie. „Na západe postupne do zhruba 400 m aj dážď so snehom alebo dážď,“ priblížil SHMÚ na svojom webe.

Najvyššia denná teplota dosiahne mínus 1 až 4, na východe miestami mínus 3 až mínus 1 a na horách vo výške 1500 m budú okolo mínus 4 stupne Celzia.

Na horách hrozí aj víchrica

Kým na väčšine územia je bezvetrie alebo fúka iba slabý vietor, na horách sa rozfúkalo viac a pre vyššie položené oblasti v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín je vydaná do 13.00 aj výstraha prvého stupňa.

Na horách nad cca 1700 m sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica.