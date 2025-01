Meteorológovia vydali pre šesť okresov výstrahu pred snežením, v údoliach môže byť aj mínus 11 stupňov Celzia

Na niektorých miestach Slovenska výdatnejšie nasneží, tiež sa rozfúka a v noci teplota klesne aj na mínus 11 stupňov Celzia. Meteorológovia vydali aj viaceré výstrahy prvého stupňa.

Ako vo svojej predpovedi priblížil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), v chladnom vzduchu k nám od severu zasahuje okraj tlakovej níže a zároveň od západu cez alpskú oblasť až nad Balkán aj výbežok tlakovej výše.

„V nedeľu bude do našej oblasti bude v chladnom vzduchu zasahovať tlaková níž od severovýchodu a neskôr sa vyplní a k nám sa od západu začne rozširovať okraj tlakovej výše,“ informuje SHMÚ na svojom webe.

Oba víkendové dni budú oblačné až zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť môže byť ojedinele na juhu Slovenska. Na viacerých miestach môže snežiť alebo sa vyskytnú snehové prehánky. Lokálne sa môže tvoriť aj snehové jazyky a záveje.

Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi je vydaná pre žltou farbou označené okresy Slovenska. Foto: www.shmu.sk

V sobotu sa denná teplota pohybovala od mínus 4 až jedného stupňa Celzia, ale v južnej polovici západného a na juhu stredného a východného Slovenska mohli byť miestami aj okolo 3 stupne Celzia.

V noci teplota klesne na 0 až mínus 5, v údoliach ojedinele aj na mínus 6 až mínus 11 stupňov Celzia.

V nedeľu počas dňa teplota vystúpi na mínus 4 až 1, v južnej polovici na väčšinou okolo 3 a na horách vo výške 1500 m okolo mínus 9 stupňov Celzia.

Výstraha pred snežením

Meteorológovia vydali pre okresy Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Čadca aj výstrahu prvého stupňa pred snežením, ktorá platí až do nedeľňajšej polnoci.

Výstraha prvého stupňa pred snežením je vydaná pre šesť okresov Slovenska. Foto: www.shmu.sk

Kde napadne najviac snehu?

Ako informuje portál iMeteo.sk, výdatné sneženie nezasiahne západ ani juh Slovenska a rovnako ani Košický kraj s výnimkou najkrajnejších východných okresov. .

„Až 40 centimetrov snehu môže podľa spomínaného meteorologického webu napadnúť na severných stranách hôr na Orave a Kysuciach. Okolo 30 centimetrov nového snehu by malo pripadnúť v oblasti Vysokých Tatier a Malej Fatry a v ďalších oblastiach Žilinského kraja by malo napadnúť okolo 20 centimetrov snehu, pričom v najnižších polohách Žilinského kraja by malo napadnúť od päť do 20 centimetrov snehu. Sneženie prinesie snehovú nádielku aj do časti Trenčianskeho a Prešovského kraja a môže skomplikovať dopravu aj na severe, teda v horských oblastiach Banskobystrického kraja,“ priblížil spomínaný meteorologický web.

Výstraha pred silným vetrom

Od sobotňajšieho večera sa na niektorých miestach Slovenska aj rozfúka. Od desiatej večer až do nedele 18:00 je varovanie prvého stupňa vydané pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec aj Trnava. V nedeľu od 11:00 o 18:00 je rovnaká výstraha vydaná aj pred okresy Komárno, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta a Hlohovec.

Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť nad 45 kilometrov za hodinu alebo krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom vydaná na sobotu a nedeľu. Foto: www.shmu.sk

Silno fúkať môže aj vo vyšších polohách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Čadca. Varovanie prvého stupňa je vydané od sobotu 22:00 až do nedeľňajšej polnoci.

Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica.