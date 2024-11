Martin Pospíšil prerušil v deň narodenín 15-zápasové čakanie na bod v NHL

Slovenský útočník Martin Pospíšil sa dočkal bodu v NHL po 15-zápasovej odmlke. V deň svojich 25. narodenín sa druhou asistenciou podieľal na jedinom góle Calgary v riadnom hracom čase v súboji proti New York Islanders.

Flames napokon zvíťazili nad Islanders 2:1 po samostatných nájazdoch a zapísali si desiate víťazstvo v sezóne. V tabuľke Západnej konferencie im s 23 bodmi patrí piata priečka.

Má už 30 bodov

Pospíšil v útoku s centrom Nazemom Kadrim a ďalším krídlom Andrejom Kuzmenkom odohral 15:28 min a okrem asistencie si zapísal jeden bodyček. Celkovo má na konte gól a 5 asistencií v 19 zápasoch v tejto sezóne. V rámci celej kariéry v NHL sa zvolenský rodák dostal na 30 bodov (9+21) v 82 zápasoch.

Jediný gól Calgary v riadnom hracom čase strelil Rasmus Andersson v 49. min v presilovej hre. Vyrovnal ním na 1:1 a vyrovnaný súboj v Scotiabank Saddledome pokročil aj do predĺženia aj nájazdov. V nich rozhodol o druhom bode pre Calgary Justin Kirkland. Švédsky bek Andersson je s 12 bodmi (5+7) najproduktívnejší hráč Calgary v tejto sezóne. A keďže mužstvo trénera Ryana Husku dosiaľ strelilo 48 gólov, Andersson sa podieľal na 25 percentách z nich.

Drina v zákopoch

Dôležitý faktor výhry bol aj brankár Dustin Wolf s 28 zákrokmi. Celkovo má tento Američan skvelé čísla. V siedmich domácich zápasoch v tejto sezóne vychytal šesť víťazstiev s priemerom 1,83 inkasovaného gólu a úspešnosťou zásahov 94,4%. Celkovo odchytal 10 zápasov so 7 víťazstvami a jedným shutoutom.

„Bola to obrovská drina v zákopoch. Proti Islanders sa veľmi ťažko hrá. Bodyčekujú, udierajú, blokujú strely. Mám pocit, že do mňa celý zápas niekto bil. Všetko sme však prežili a vďaka špeciálnym tímom a brankárovi Wolfiemu sme to nakoniec zvládli. Brankár bol neuveriteľný,“ uviedol Rasmus Andersson na webe NHL.