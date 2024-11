Slafkovský pri pokuse streliť gól zlomil hokejku, Pospíšil nebodoval už v 10 zápasoch (video)

Súboj Slovákov v NHL vyznel pre útočníka Calgary Martina Pospíšila, aj keď dlho to vyzeralo na radosť hráčov Montrealu s Jurajom Slafkovským.

Hokejisti Calgary zvíťazili v Montreale 3:2 po predĺžení, ale ešte v 57. min prehrávali 1:2.

Knokaut Coronata

Potom však zaúradoval útočník Flames Matt Coronato. Najprv vyrovnal na 2:2 a v siedmej sekunde predĺženia rozhodoval o víťazstve hostí. Ide o druhý najrýchlejší gól v predĺžení v histórii zámorskej profiligy. Dosiaľ to bolo najrýchlejšie v šiestej sekunde.

„Toľkokrát som ho videl dostať sa do šancí, ale nepremenil ich. Teraz mu to tam dvakrát padlo po neuveriteľných strelách. Je to dobrá správa pre neho aj celý náš tím, že má smrteľné rany,“ povedal brankár Calgary Dustin Wolf na adresu Coronata.

Nebodoval už desaťkrát

Hokejisti Calgary vyhrali druhý z posledných troch zápasov, ale útočník Martin Pospíšil k tomu produktívne neprispel. Počas takmer 12 minút na ľade trikrát vystrelil na bránku a predviedol aj päť bodyčekov, najviac zo všetkých hráčov.

Pospíšil v prvých troch dueloch sezóny nazbieral päť bodov, ale v ďalších desiatich ani jeden. Také dlhé obdobie bez bodu zažíva po prvý raz.

Zlomil hokejku

Bližšie ku gólu mal vo vzájomnom súboji jeho krajan Slafkovský, ale ani jedna z jeho dvoch nádejných striel sa zásahom neskončila. V prvej tretine mohol otvoriť skóre bekhendom, ale zlomil pri tom hokejku a brankár Wolf stihol zasiahnuť betónom.

Neskôr vypálil z nebezpečnej oblasti útočných kruhov, ale tiež stroskotal na pozornom brankárovi súpera. Celkovo Slafkovský odohral 18 minút a 25 sekúnd a previedol dve strely na bránku, dva bodyčeky a dva bloky.

„Medzi víťazstvom a prehrou v tejto súťaži je veľmi tenká čiara. Tento zápas to naplno dokazuje. Myslel som si, že ak sa dostaneme do vedenia, uzamkneme to vzadu a udržíme. Mýlil som sa,“ povedal útočník Montrealu Brendan Gallagher na webe NHL.