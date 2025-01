Manchester United si poistil vychádzajúcu hviezdu, Amad Diallo bude v klube do roku 2030

Vychádzajúca hviezda svetového futbalu Amad Diallo sa rozhodol spojiť svoju ďalšiu budúcnosť s anglickým klubom Manchester United. Krídelník z Pobrežia Slonoviny podpísal so súčasným zamestnávateľom nový kontrakt, ktorý ho udrží na Old Trafforde až do roku 2030.

Dvadsaťdvaročný Diallo sa po novembrovom nástupe portugalského kouča Rúbena Amorima dostal do impozantnej formy, keď v šiestich dueloch skóroval trikrát. Pôvodný kontrakt mu platil iba do konca aktuálnej sezóny.

Strelil dôležité góly

Diallo prišiel do United v roku 2021 z talianskej Atalanty Bergamo. Po hosťovaniach v Glasgowe Rangers a Sunderlande sa vynorili otázniky ohľadne jeho budúcnosti v Manchestri, ale v ostatných týždňoch sa konečne ukazuje ako jedna z najjasnejších hviezd klubu.

„Som naozaj hrdý na to, že som podpísal túto novú zmluvu. S týmto klubom som už zažil niekoľko neuveriteľných chvíľ, ale ešte ich mnoho príde,“ povedal Diallo, ktorý dosiaľ za United nastúpil v 50 zápasoch a strelil deväť gólov.

Pred Vianocami rozhodol o triumfe United v mestskom derby na trávniku City (2:1) a v nedeľu jeho zásah znamenal cenný bod z ihriska FC Liverpool (2:2).

Až 13. miesto v tabuľke

„Od príchodu sem pred štyrmi rokmi som sa toho veľa naučil. Som veľmi vďačný trénerom a personálu, ktorí mi pomáhali v rozvoji, a fanúšikom za to, že ma ženú vpred každý deň. Mám v sebe obrovské ambície a chcem písať históriu Manchestru United,“ doplnil rodák z Abidjanu.

Napriek výborným výkonom Dialla sa United v tabuľke Premier League 2024/2025 krčia na 13. mieste s iba šiestimi víťazstvami z 20 zápasov. Amorimov tím cestuje v nedeľu na pôdu londýnskeho Arsenalu na zápas 3. kola FA Cupu.