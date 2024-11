Košice sú čoraz suverénnejšie, Spišská Nová Ves začína strácať paru a klesla v tabuľke (video)

Presne pred mesiacom zvíťazili hokejisti Spišskej Novej Vsi v Poprade 3:1 v rámci 15. kola extraligy a na čele tabuľky mali už sedembodový náskok. Dnes je všetko inak.

Spišiaci prehrali siedmy z ostatných ôsmich zápasov a z druhej priečky klesli na štvrtú. V 23. kole v Banskej Bystrici podľahli domácim 2:4 a predstihli ich aj hráči Nitry, ktorí uštedrili Trenčínu výprask 1:7 na jeho ľade.

Spišiaci pod Urpínom už tradične nezachytili úvod a na začiatku druhej tretiny prehrávali 0:3. Neskôr sa síce priblížili domácim na rozdiel jedného gólu, ale „barani“ nakoniec odolali útokom „rysov“ a triumfom 4:2 sa posunuli na druhé miesto hodnotenia súťaže.

Chýbal inštinkt zabijaka

„Vedeli sme, že Spišská má výborné presilové hry, je to brejkové mužstvo. Brejky sme si postrážili, presiloviek bolo dosť na oboch stranách. Sme radi, že my sme si aj oslabenia postrážili, pretože posledný zápas v Spišskej sme prehrali práve v našej hre v početnej nevýhode. Sú to dôležité body, ale mali sme vedenie o tri góly a štvorminútovú presilovku, nejaké šance. Chýbal mi náš inštinkt zabijaka, aby sme to uzavreli, pretože vieme, aká je Spišská nebezpečná,“ zhodnotil tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh na oficiálnom klubovom webe.

Skóre na domácej strane na 4:2 pečatil obranca Boris Česánek, bývalý hráč Spišskej Novej Vsi.

„Podarilo sa nám zachytiť začiatok. Som rád, že mi to tam po dlhom čase padlo. Voyer mi to tam spoza brány prihral, nakorčuľoval som si na vrchol kruhu a už som len zavrel oči a skúsil to,“ komentoval Česánek.

Košice sa vzdiaľujú

Ešte lepšie je na tom líder z Košíc. Zatiaľ čo Banská Bystrica ovládla štvrtý z ostatných piatich zápasov, Košice natiahli sériu víťazstiev na päť domácim triumfom 5:1 nad Michalovcami. Ich náskok na čele tabuľky sa zvýšil na 7 bodov.

„Už v prvej minúte sme strelili šťastný gól a potom sme predviedli výborné presilovky. Po skvelej prvej tretine to bolo už len o tom, aby sme neboli pasívni a nenechali súpera vrátiť sa do hry. V tomto smere sme odviedli dobrú prácu a väčšinu času sme hrali v ich pásme. Som teda spokojný s výkonom i získanými bodmi,“ zhodnotil tréner Dan Ceman podľa webu kosiceonline.sk.

Skvelý debut

V bránke Košíc dostal prvýkrát v tejto sezóne príležitosť 20-ročný Patrik Jurčák a bol z toho víťazný debut. Mladý odchovanec HC naberá seniorské skúsenosti v prvoligovom Trebišove.

„Rozhodnutie trénerov poslať ma do bránky ma trochu prekvapilo, ale tešil som sa. Bol som pripravený a nebol tam teda žiadny stres,“ popísal svoje predzápasové pocity Košičan so skúsenosťami z mládežníckych reprezentácií.

„Spoluhráči mi to veľmi uľahčili a ďakujem im za to. Osobne sa mi chytalo veľmi dobre, ale zabralo celé mužstvo. Inkasovaný gól si ešte rozoberieme s trénerom, ale celkovo som spokojný,“ dodal Jurčák.