Keketi chce bojovať o zahraničných turistov, do rozvoja cestovného ruchu pôjde ďalších 30 miliónov eur

Cestovný ruch je jedným z pilierov slovenskej ekonomiky, kľúčovú úlohu zohráva tvorba a propagácia najmä na zahraničných trhoch. Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR preto v roku 2025 plánuje zvýšiť rozpočet na podporu destinačného manažmentu o 10 mil. eur.

To má umožniť organizáciám cestovného ruchu zvýrazniť aktivity zamerané na prilákanie zahraničných turistov a zlepšenie prezentácie Slovenska. Podpora reaguje na rastúcu konkurenciu v európskom cestovnom ruchu.

Podpora regiónov a zlepšenie infraštruktúry

„Našou hlavnou výzvou je udržať krok s európskymi krajinami, ktoré zaznamenávajú rýchlejší rast v návštevnosti. Preto v roku 2025 poskytneme krajským a oblastným organizáciám cestovného ruchu 10 mil. eur navyše, aby sme podporili tvorbu produktov a ich propagáciu na medzinárodnej úrovni. Zároveň investujeme ďalších 20 mil. eur do infraštruktúry,“ uviedol minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi počas celoslovenského stretnutia zástupcov cestovného ruchu v Šamoríne.

Na to, aby Slovensko zostalo konkurencieschopné na medzinárodnom turistickom trhu, bude kľúčové pokračovať v podpore regiónov a zlepšovať infraštruktúru. Pomôcť rozvoju cestovného ruchu má aj nová legislatíva.

Zákon na podporu cestovného ruchu prinesie 10 mil. eur viac do rozvoja regiónov, podporiť by mal aj oblasť príjazdov zahraničných návštevníkov do turistických destinácií. Zákon o Fonde na podporu cestovného ruchu je zase systémovým nástrojom, ktorý prinesie 20 mil. eur na rozvoj infraštruktúry v cestovnom ruchu.

Záujem o dovolenku na Slovensku rastie

Najnovšie dáta potvrdzujú, že záujem o dovolenku na Slovensku rastie. „Dáta z medziročného porovnania nám ukazujú, že sme na správnej ceste. Slovensko navštívilo v období od januára do júla tohto roku 3,3 miliónov turistov, čo je medziročne o 2,4 % viac. Údaje za prvý prázdninový mesiac však ukazujú, že konkurencia medzi európskymi destináciami je veľká. Prilákať vyššie počty turistov sa nám darí viac na domácom trhu. O tých zahraničných musíme zabojovať výrazne viac, ako doteraz,“ zhodnotil štátny tajomník pre cestovný ruch Marek Harbuľák.

Zlepšiť sa musí aj synergia so Slovakia Travel. Príkladom môže byť letecké spojenie Piešťan s Izraelom, ktorému sa aj napriek zložitej situácií darí rásť, výsledkom čoho sú rastúce počty návštevníkov nielen v Piešťanoch, ale aj iných regiónoch Slovenska.

Organizácie cestovného ruchu v tomto období plánujú svoje aktivity na rok 2025, pričom ich prepojenie so stratégiou a aktivitami Slovakia Travel je zásadné pre konkurencieschopnosť Slovenska na globálnom trhu.