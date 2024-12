Ježko Sonic bude v novom príbehu čeliť najväčšiemu nebezpečenstvu všetkých dôb!

Modrý Ježko Sonic je bezkonkurenčne najrýchlejším tvorom na svete. Je to tiež veľký sympaťák, ktorý má však napriek svojej roztomilosti veľmi veľa nepriateľov. V tretej epizóde sa stretne s tým najväčším. Do slovenských kín príde na 2. sviatok vianočný, 26. decembra.

Ježko Sonic je legendou videohier a vďaka dvom úspešným filmom už aj hviezdou strieborného plátna. Po tom, čo sa mu podarilo zachrániť planétu a svojich priateľov pred všemocným zloduchom doktorom Robotnikom (Jim Carey), by si mohol vziať trvalú dovolenku. To by však nesmel existovať tajný vládny program s označením „Projekt Shadow“. Tento program je mimochodom, taký starý, že na ňom pracoval už Robotnikov starý otec. Jeho výsledkom bolo vytvorenie Sonicovho zlého dvojčaťa, tvora s neuveriteľnou silou a schopnosťou teleportácie. A teraz sa tento záškodník chystá ísť milovanému modrému Ježkovi po krku. Keď si Sonic uvedomí, že Shadow je nad jeho sily, rozhodne sa pre vyššie dobro spojiť s niekým, s kým by sa za normálnych okolností nikdy nespojil – s doktorom Robotnikom.

Výnimočnosť série Ježko Sonic spočíva v tom, že jej tvorcovia postupne plnia želania fanúšikov. V prvej časti upravili vzhľad titulného hrdinu podľa ich prianí, v druhom pridali fanúšikmi obľúbené postavy lišiaka Tails a ježka Knucklesa a teraz aj Sonicovo temné alter ego. Možno aj preto je to mimoriadny projekt, ktorým si režisér Jeff Fowler plní vlastné sny: „Pred dvadsiatimi rokmi som sa ako začínajúci animátor podieľal na vývoji hry, v ktorej bol hlavnou postavou Shadow. Teraz mám tú česť preniesť ho na filmové plátno.”

Pozrite si trailer tu:

V roku 2020 si filmoví diváci na celom svete zamilovali super rýchleho, bublinkového, žiarivo modrého ježka známeho ako Sonic, keď debutoval na veľkom plátne vo filme Ježko Sonic. Pôvodný film inšpirovaný sériou najpredávanejších videohier, animovaných seriálov, komiksov a ďalších titulov spoločnosti Sega, ktorá vznikla v roku 1991, zarobil celosvetovo 320 miliónov dolárov, zatiaľ čo jeho pokračovanie z roku 2022, Ježko Sonic 2, utŕžilo 405 miliónov dolárov, čím sa zaradilo medzi najlepšie zarábajúce filmy založené na videohrách v histórii.

Režisér Jeff Fowler je jedným z najväčších fanúšikov týchto videohier, ktorý ich roky pozná a vie, že priaznivci sú verní príbehom, ktoré sa vyvíjajú už viac ako 30 rokov. „Vďaka množstvu postáv a akcií je to úžasný svet na rozprávanie príbehov!” povedal režisér, ktorý mal pod palcom všetky tri filmy o Ježkovi Sonicovi. „Chceme na tom stavať ale zároveň chceme fanúšikov prekvapiť novými zvratmi v príbehoch a v postavách, ktoré poznajú a milujú. S každým filmom chceme zvýšiť latku akčných scén, ktoré zodpovedajú tomu, čo fanúšikovia poznajú z videohier.”

Foto: CinemArt

Ježko Sonic 3 teda privedie na scénu Shadowa, ktorý „sa predstavil v hre s názvom Sonic Adventure 2,” povedal Fowler. „Rýchlo sa stal rovnako populárnym ako Sonic. Je silnejší ako Knuckles a rýchlejší ako Sonic. To vytvára predpoklady na skvelý zážitok z ich rivality.”

Že nie ste fanúšikmi Sonic videohier? To vôbec neprekáža, skvelú akciu vo filme si môžete pozrieť aj tak. Scenáristi Pat Casey a Josh Miller – hoci sami fanúšikmi videohier sú – napísali scenár tak, aby ste Sonica z videohier vôbec nemuseli poznať. „Vždy sme sa snažili vytvoriť tieto filmy pre široké publikum, aby ste nemuseli poznať hry,” povedal Casey. „Myslím, že súčasťou univerzálnej príťažlivosti je to, že Sonic je dieťa, ale každý sa v ňom môže vidieť.”

Foto: CinemArt

Akčný animovaný film Ježko Sonic 3 prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 26. decembra.

