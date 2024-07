Ján Slota sa vracia pred súd. Nové pojednávanie je naplánované na september

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) bude 6. septembra na pracovisku v Banskej Bystrici opätovne rozhodovať v prípade bývalého predsedu SNS a exprimátora Žiliny Jána Slotu. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.

Pôvodne sudca ŠTS Michal Truban ešte v apríli na návrh obhajcu prerušil trestné stíhanie Slotu, pričom dôvodom bolo dočasné pozastavenie účinnosti novelizovaných ustanovení Trestného zákona zo strany Ústavného súdu SR. Najvyšší súd SR však na neverejnom zasadnutí koncom mája uznesenie o prerušení stíhania zrušil.

Dostal podmienečný trest

Slota bol už ŠTS raz uznaný za vinného zo zasahovania do nezávislosti súdu, rozhodnutie však bolo zrušené a vrátené na prvostupňový súd odvolacím Najvyšším súdom SR na opätovné prejednanie a rozhodnutie. Bývalý predseda SNS a exprimátor Žiliny dostal v júni 2023 v úplatkárskej kauze podmienečný trest.

Samosudca ho totiž uznal za vinného z pokračovacieho zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere dva roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní štyroch rokov. Voči verdiktu sa odvolali prokuratúra aj obhajoba.

Kauza sa začala smrteľnou nehodou

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry žiadal pre bývalého politika Jána Slotu, pôvodne obžalovaného z účastníctva na zločine prijímania úplatku formou pomoci, dva samostatné tresty za dva skutky v obžalobe. V obidvoch prípadoch navrhol samostatné nepodmienečné tresty v trvaní päť rokov so zaradením do ústavu pre výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Odôvodnil to časovým rozsahom skutkov a nemožnosťou uložiť súhrnný trest.

Celá kauza sa podľa obžaloby začala smrteľnou nehodou, ktorú zavinil Vladimír Machaj. Spolu s Romanom Kudláčkom a Slotom mali v roku 2018 dať úplatok sudcovi Polkovi, pričom vinník nakoniec dostal podmienečný trest. Slotu špeciálna prokuratúra obžalovala z účastníctva na zločine prijímania úplatku formou pomoci.

Podľa obžaloby mal prijať úplatky v dvoch skutkoch pre bývalého sudcu Krajského súdu v Žiline Pavla Polku, raz vo výške päťtisíc eur a druhýkrát 10-tisíc eur, z ktorých si mal polovicu nechať.