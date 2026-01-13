Ministerstvo investícií rokovalo so spoločnosťou SpaceX, zamerali sa na digitálnu konektivitu na Slovensku

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SRRadoslav Štefánek v utorok rokoval so zástupcami technologickej spoločnosti SpaceX, Oliverom Edelmannom a Josephom Petrzelkom. Hlavnou témou stretnutia bola budúcnosť digitálnej konektivity na Slovensku, najmä zameraná na ťažko dostupné regióny.
Pokrytie 5G
Témou rokovania boli ciele stratégie Digitálnej dekády 2030, prioritne satelitné riešenia typu Low Earth Orbit (LEO) a technológia Direct-to-Device (D2D). Slovensko potvrdilo svoj záväzok dosiahnuť 100 % gigabitové pripojenie všetkých obývaných území a tiež 100 % pokrytie mobilnou sieťou piatej generácie (5G).
4ka zrýchlila pokrývanie Slovenska 5G sieťou nad 50 percent populácie. Aké má plány do roku 2026?
Ministerstvo však zdôraznilo existujúce investičné a technické obmedzenia pri pokrývaní horských a vidieckych oblastí. Preto podporuje koncept technologicky neutrálnych a hybridných systémov, v ktorých satelitné siete dopĺňajú pozemnú infraštruktúru.
Digitálne líderstvo
Diskusia sa zamerala aj na aplikáciu D2D technológie na preklenutie tzv. „bielych miest“, teda oblastí bez mobilného signálu, a na zvýšenie odolnosti Integrovaného záchranného systému 112 pri prípadných výpadkoch sietí. Otvorená bola tiež debata o možnosti flexibilnejšieho regulačného prístupu a vytvorenia regulačného sandboxu na podporu inovácií v oblasti konektivity.
5G sieť je dostupná pre 99,76 percent Slovákov, O2 pokrylo stovky nových lokalít
Štátny tajomník Štefánek vyzdvihol význam satelitných a D2D technológií ako strategického doplnku k tradičným optickým a mobilným sieťam pre zabezpečenie konkurencieschopnosti a digitálneho lídrovstva Slovenska, ktoré kladie dôraz na podporu umelej inteligencie. Rokovanie malo charakter úvodného odborného dialógu so zástupcami SpaceX, smerujúceho k možnej budúcej spolupráci v súlade s pravidlami Európskej únie.