Hviezdny útočník NHL Gaudreau zomrel pri tragickej nehode spolu so svojím bratom, o život prišli len deň pred svadbou ich sestry Katie

Americký hokejový útočník Johnny Gaudreau a jeho brat Matthew tragicky zahynuli. Podľa správ zámorských médií prišli o život pri bicyklovaní vo štvrtok večer v Oldmans Township blízko ich rodného mesta v Salem County v štáte New Jersey.

Podľa verejného príspevku na obľúbenej svadobnej stránke mali byť útočník Columbusu Johnny Gaudreau a jeho brat Matthew Gaudreau, ktorý v minulosti hrával v nižších zámorských súťažiach, družbovia na piatkovej svadbe ich sestry Katie vo Philadelphii.

Gaudreauova manželka Meredith je tam uvedená ako družička. Informuje o tom web denníka The Columbus Dispatch.

Vodič bol zrejme opitý

Podľa AP bratia Gaudreauovci sa bicyklovali po ceste, keď sa muž jazdiaci na aute v tom istom smere pokúsil predísť dve ďalšie vozidlá a zozadu do nich narazil. Na mieste ich vyhlásili za mŕtvych.

Polícia neskôr uviedla, že vodič Sean M. Higgins je podozrivý z toho, že počas nehody bol pod vplyvom alkoholu a bol obvinený z dvoch zabití autom a uväznený v nápravnom zariadení okresu Salem.

Najlepší ofenzívny hráč Calgary

Tridsaťjedenročný Gaudreau bol osem sezón tvárou a najlepším ofenzívnym hráčom Calgary Flames v NHL, ale v júli 2022 ako neobmedzený voľný hráč podpísal zmluvu s Columbus Blue Jackets. Tam si odkrútil dve sezóny.

Gaudreau stihol odohrať v NHL 763 zápasov so ziskom 743 bodov (243+500), v sezóne 2021/2022, jeho poslednej v Calgary, nazbieral 115 bodov za 40 gólov a 75 asistencií. V jeho poslednej sezóne v kariére 2023/2024 sa v Columbuse v 81 zápasoch predviedol 60 bodmi (12+48).

Fanúšikovia klubu Columbus smútia nad smrťou hokejistu Johnnyho Gaudreaua v americkom Ohiu, kde vzniklo pietne miesto. Foto: SITA/AP.

Zahral si aj na Slovensku

S reprezentačným tímom USA sa Johnny Gaudrea predstavil aj na piatich majstrovstvách sveta, v roku 2019 nechýbal ani na šampionáte na Slovensku.

V Košiciach odohral aj zápas proti domácim Slovákom, ktorý Američania v zaplnenej Steel aréne prehrali 1:4. O rok skôr na MS 2018 v Dánsku získal s Američanmi bronzovú medailu. Bol aj držiteľ zlatej medaily z MS do 20 rokov z roku 2013.

Gaudreau bol v americkom tíme aj na tohtoročnom svetovom šampionáte v českých mestách Praha a Ostrava, kde vo vzájomnom zápase rovnako uspeli Slováci, ale až 5:4 po predĺžení.

Columbus je šokovaný

Hokejista s prezývkou „Johnny Hockey“ si v tom stretnutí pripísal jednu asistenciu, ale celkovo na MS 2024 nazbieral 11 bodov v ôsmich zápasoch (3+8) a skončil na delenej šiestej priečke v hodnotení produktivity.

„Tím Columbus Blue Jackets je šokovaný a zdrvený touto nepredstaviteľnou tragédiou. Johnny nebol len skvelý hokejista, ale aj milujúci manžel, otec, syn, brat a priateľ. Úprimnú sústrasť jeho manželke Meredith, jeho deťom, Noe a Johnnymu, jeho rodičom, ich rodine a priateľom pri náhlej strate Johnnyho a Matthewa. Obaja hrali hokej s veľkou radosťou, ktorú pocítil každý, kto ich videl na ľade. Johnny niesol so sebou skutočnú lásku k hokeju všade, kde hral, ​​od Boston College cez Calgary Flames až po tím Blue Jackets. Na všetkých, ktorí sme ho poznali, urobil nezmazateľný dojem. Keď k nám do Columbusu prišiel pred dvoma rokmi, privítali sme ho s otvorenou náručou. Bude nám veľmi chýbať a urobíme všetko pre to, aby sme podporili jeho rodinu. V tejto chvíli prosíme o modlitby za rodinu Gaudreauovcov a za rešpektovanie ich súkromia v čase veľkého smútku,“ uvádza sa vo vyhlásení organizácie Columbus Blue Jackets.

Druhá tragédia

Smrť Johnnyho Gaudreau je už druhá tragédia hokejistu v službách Columbusu v relatívne krátkom časovom úseku. Pred vyše tromi rokmi 4. júla 2021 prišiel o život lotyšský brankár Blue Jackets Matiss Kivlenieks, ktorému sa stal osudným ohňostroj počas oslavy v dome Mannyho Legacyho, bývalého trénera brankárov tohto tímu, v meste Novi v americkom štáte Michigan.

Kivlenieksov krajan a spoluhráč z bránky Elvis Merzlikins vtedy uviedol, že Kivlenieks zachránil život jemu aj jeho tehotnej manželke, keď utekali z miesta tragédie. V čase, keď Kivlenieksa zasiahla krutá rana osudu z ohňostroja, bol o tri roky starší Merzlikins neďaleko neho a objímal sa s manželkou.