Hádzanári Prešova túžia v EL po prvých bodoch, šancu na postup majú už len matematickú (video+foto)

Hráči Tatrana Prešov sa po štyroch dueloch v C-skupine Európskej ligy hádzanárov krčia na dne štvorčlennej tabuľky bez zisku jediného bodu. Zverenci trénera Ratka Djurkoviča už v utorok 19. novembra majú ďalšiu šancu zmeniť to, v domácom prostredí privítajú francúzsky klub Limoges Handball.

„V štyroch doterajších zápasoch sme odohrali dobre niektoré úseky, alebo polčas. Ale videli sme, aká je sila našich súperov. Limoges je nováčikom v Európskej lige, v ktorej ukazuje dobré aj horšie stránky. Prekvapivo prehrali doma so Schaffhausenom, no potom vonku až prekvapujúco hladko vyhrali. Pre nás je tento zápas asi poslednou možnosťou pobiť sa o body, musíme ukázať viac ako sto percent,“ myslí si hlavný kouč Djurkovič, cituje ho oficiálny web prešovského tímu.

Využijeme poznatky

Na palubovke utorkového (19. 11.) súpera začínali Šarišania tohtosezónne účinkovanie v EL a v prvej polovici októbra prehrali 24:31. Proti rovnakému súperovi teraz odohrajú posledný domáci duel v skupine.

„Vo Francúzsku sme odohrali dobrý zápas, nevyšla nám jedna desaťminútovka a doplatili sme na slabú rotáciu. Uvidíme, v akej zostave budeme môcť nastúpiť tentoraz. Verím, že nastúpime s dobrou energiou, využijeme poznatky z prvého zápasu a ukážeme našu dobrú tvár,“ dodal Djurkovič.

Konečne niečo uhrať

Na palubovke Limoges mal brankár Matúš Mitošinka sedem úspešných zákrokov. Utorkový duel bude podľa neho zaujímavý.

„Mali by sme do tohto zápasu ísť s čistou hlavou, podať čo najkvalitnejší výkon a pokúsiť sa uhrať konečne nejaký dobrý výsledok. Je to ale silný súper a uvidíme, ako budeme pripravení. Dôležité bude fungovanie obrany, lebo v predchádzajúcich zápasoch sme dostávali veľa gólov. V útoku sa je zase potrebné neplašiť sa. Verím, že nám pomôžu aj fanúšikovia. S ich podporou sa hrá doma lepšie ako vonku. Očakávam peknú a rýchlu hádzanú a verím, že si fanúšikovia prídu na svoje,“ poznamenal.

Zľava: Brankár Matúš Mitošinka a Igor Karlov počas tlačovej besedy hádzanárov Tatran Prešov pred začatím prípravy A-tímu mužov na sezónu 2024/2025. Prešov, 8. júl 2024. Foto: SITA/Viktor Zamborský

Prešovský klub má už len matematickú šancu na postup do ďalšej fázy súťaže.

Tatran má vo svojom kádri viacero zranených hráčov a je otázne, kto bude koučovi Djurkovičovi k dispozícii.