Galád sa vrátil do známeho pôsobiska. AS Trenčín prebral po Srbovi Stolicovi (foto)

Tretíkrát v kariére sa Ivan Galád stal hlavný koučom prvoligového futbalového klubu AS Trenčín.

Po deviatom kole najvyššej domácej súťaže na uvedenom poste nahradil Iliju Stolicu, s ktorým vedenie Trenčanov ukončilo spoluprácu po víkendovej domácej remíze s hráčmi Podbrezovej 1:1.

Galád preberá tím AS na 10. priečke prvoligovej tabuľky, Trenčania z deviatich duelov nazbierali sedem bodov rovnako ako deviata Banská Bystrica a jedenáste Michalovce.

Potrebujú nový impulz

„V prvom rade sa chceme poďakovať trénerovi Stolicovi za odvedenú prácu. Jeho pôsobenie v AS Trenčín vnímame v oveľa širších súvislostiach, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Napriek pomerne krátkemu časovému obdobiu zanechal v našom klube výraznú stopu. V určitom období nastal pod jeho vedením viditeľný výkonnostný rast. Rozhodnutie o ukončení spolupráce sa nerodilo ľahko, no dnes sme cítili, že mužstvo potrebuje nový impulz. Trénerovi Stolicovi ešte raz ďakujeme za všetok čas, ktorý venoval futbalu v Trenčíne. Prajeme mu veľa šťastia v ďalšej práci,“ povedal generálny manažér trenčianskeho klubu Róbert Rybníček.

Oplýva skúsenosťami

Galád má skúsenosti z ligového pôsobenia na lavičkách v Nitre, Ružomberku, Zlatých Moravciach aj Trenčíne. Šesťdesiatjedenročný rodák z Krupiny neprichádza do neznámeho prostredia.

Naposledy v Trenčíne pôsobil ako konzultant trénera Juraja Ančica v sezóne 2021/2022. Okrem toho viedol hráčov AS v druholigovom ročníku 2008/2009 a na konci sezóny 2018/2019 vybojoval s tímom v baráži záchranu v najvyššej súťaži.

V pozícii hlavného kouča sedel aj na lavičke reprezentačnej dvadsaťjednotky.