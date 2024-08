Futbalisti Ružomberka boli stopercentne efektívni a postúpili. Pískanie na konci sme si zaslúžili, hovorí kapitán Hajduku Split

Futbalisti MFK Ružomberok prvýkrát vo svojej histórii postúpili do play-off o účasť v hlavnej fáze niektorej z európskych klubových súťaží. Liptáci po domácej remíze 0:0 v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy (EKL) s Hajdukom Split zvíťazili na trávniku tohto chorvátskeho súpera 1:0 a dosiahli jeden z najväčších výsledkov v histórii klubu.

Ružomberok zabojuje o skupinovú fázu EKL proti arménskemu tímu FC Noah Jerevan. Prvý zápas odohrajú 22. augusta v Arménsku.

Vlastný gól Šarlija

Všetko podstatné sa udialo už po siedmich minútach, keď po rohovom kope Liptákov a skvelej práci Mateja Madleňáka si domáci obranca Zvonimir Šarlija strelil vlastný gól. Bol to prvý z dvoch streleckých pokusov hostí do priestoru bránky domácich v celom zápase, aj keď v podstate nebol, lebo išlo o vlastný gól.

O druhý sa postaral Madleňák v nadstavenom čase prvého polčasu, keď opäť po rohovom kope Samuela Lavrinčíka hlavičkoval do miesta, kde stál pripravený brankár Ivan Lučič.

Domáci ešte v prvom polčase mohli otočiť skóre na svoju stranu, ale brankár Ružomberka Tomáš Frühwald zmaril stopercentné príležitosti Abdoulieho Sanyanga, Marka Livaju, Rokasa Pukštasa či Aleksandara Trajkovského.

Vypískanie bolo zaslúžené

Hajduk nestrelil gól ani po zmene strán, a tak sa z postupu nečakane tešil slovenský klub z 313. miesta nasadzovacieho renkingu UEFA. Pre porovnanie Split bol pred zápasom na 122. mieste.

„Boli sme stopercentne efektívni. Z jedinej štandardky sa nám podarilo skórovať. Mali sme viac solídnych prechodov do útoku, ale nedoťahovali sme to do toho, aby sme ohrozili bránku súpera,“ uviedol Marián Chobot, stredopoliar Ružomberka, vo vysielaní Rádia Slovensko.

Domáci kapitán Marko Livaja bol jeden z najlepších hráčov Hajduku v zápase, ale ani on nenašiel recept na prekonanie Frühwalda. Vypískanie divákmi po záverečnom hvizde označil bronzový medailista z MS 2022 v Katare za zaslúžené.

Inkasovali sme lacný gól

„Mali sme veľa šancí, ale nevyužili sme ich. Rešpekt pred Ružomberkom, ale boli sme lepší ako oni. Inkasovali sme však lacný gól a sme mimo Európy. Pískanie na konci sme si však zaslúžili. V prvom zápase u súpera sme mali hrať odvážnejšie a nenechávať všetko na domácu odvetu. Prehra a vyradenie nás veľmi bolia. Skúšali sme všetko, ale nevyšlo to,“ cituje Marka Livaju web sportske.jutarnji.hr.

Slávny klub z Balkánu sa v skupinovej fáze niektorej z európskych súťaží nepredstavil od ročníka 2010/2011. A bude to platiť aj v nadchádzajúcej sezóne 2024/2025. Temperamentný taliansky tréner Hajduku Gennaro Gattuso to nepovažuje za koniec sveta, aj keď priznáva veľké sklamanie.

„Nie je to moja najťažšia prehra, ale momentálne ma veľmi štípe a páli. Mali sme päť-šesť čistých príležitostí, ale bolo to trápenie v koncovke. Vyzerá to smutne, ale máme len polovicu augusta a sezóna sa ešte len rozbieha. Som presvedčený, že sa nakopneme,“ uviedol Gattuso.

Nechce si hľadať alibi

Na otázku, čo považuje za prvotnú príčinu zlyhania okrem slabej koncovky, bývalá dlhoročná opora AC Miláno odpovedala:

„Nechcem si hľadať alibi, ale nemáme dostatok kvalitných hráčov na to, aby sme hrali plnohodnotne na dvoch frontoch – domácom aj európskom. Mladí hráči ešte nie sú pripravení na takúto úroveň futbalu. Bolí nás to, ale treba sa cez to rýchlo preniesť. Už v nedeľu na nás čaká domáci majstrovský zápas.“